«Роснефть» завершила подготовительный этап лесоклиматического проекта в Красноярском крае

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

21 марта отмечается Международный день лесов, который был учрежден Генеральной ассамблеей ООН для привлечения внимания к вопросам рационального использования этих природных ресурсов. Главная тема в 2024 году – «Леса и инновации: Новые решения для лучшего мира». Леса очищают воду и воздух, способствуют поддержанию температуры планеты и помогают поглощать углерод, играют важную роль в сохранении биоразнообразия и экосистем.

«Роснефть» завершила подготовительный этап комплексного лесоклиматического проекта в Красноярском крае. Ожидаемый эффект от проекта – увеличение поглощения парниковых газов в объеме 10 млн тонн СО2-эквивалента за период реализации проекта. Данная инициатива внесет вклад в снижение углеродного следа «Восток Ойл» – крупнейшего проекта Компании в Красноярском крае.

Комплексный лесоклиматический проект «Роснефти» – это не просто высадка саженцев, а масштабная работа по созданию и развитию нового направления экосистемных услуг. В настоящее время идет формирование новой сферы деятельности – от глубоких научных исследований до разработки правовых основ, методологий реализации и оценки лесоклиматических проектов. Кроме этого, проект направлен на развитие компетенций и укрепление потенциала лесоклиматических проектов в России, создание условий для бизнеса, которые будут способствовать увеличению потока инвестиций в это направление.

В рамках подготовительного этапа проекта был выполнен ряд научно-исследовательских работ специалистами Санкт-Петербургского государственного лесотехнического университета им. С.М. Кирова (СПбГЛТУ) и Сибирского федерального университета (СФУ). В результате были подготовлены научно обоснованные выводы о перспективных типах лесоклиматических проектов для Красноярского края, разработан механизм оценки их углеродной и экономической эффективности, даны рекомендации по мониторингу проектов.

Компания также принимала активное участие в разработке изменений в лесное законодательство для создания правовых условий для реализации лесоклиматических проектов в России на системной основе.

«Роснефть» уделяет большое внимание развитию необходимых компетенций внутри по лесоклиматической тематике. Совместно с СПбГЛТУ подготовлена программа дополнительного профильного обучения. В период с 2022 по 2023 обучение прошли 150 специалистов Компании. Кроме этого, организовано тесное взаимодействие с вузами по программе подготовки кадров по лесоклиматическому направлению. Для этого будут разработаны специальные магистерские программы обучения в СФУ, а также организованы стажировки в «РН-Ванкор» для студентов старших курсов СПбГЛТУ.

Площадь лесов России составляет около 20 % лесов мира и поэтому мероприятиям по сохранению лесов и лесоразведению уделяется приоритетное внимание на государственном и корпоративном уровне. В лесах сконцентрировано более 80 % биоразнообразия планеты.

Комплексный лесоклиматический проект станет важной частью мероприятий Компании по воспроизводству лесов и сохранению биоразнообразия. В 2023 предприятия «Роснефти» приняли участие в различных акциях: «Зеленая весна», «День посадки леса», «Сохраним лес», «Мы чистим мир», Международной акции «Сад памяти».

По итогам лесовосстановительных мероприятий, которые были выполнены предприятиями Компании за последние 5 лет, было высажено более 27 млн сеянцев и саженцев деревьев.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

21 марта 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI