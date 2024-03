Приглашаем в экспедицию

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 28 апреля по 10 мая 2024 года состоится совместная экспедиция добровольческих клубов ГУУ и РТУ МИРЭА в Себежский укрепрайон Псковской области.

Именно здесь в первые дни июля 1941 года проходили ожесточённые и кровопролитные бои с наступавшими на Себеж гитлеровскими захватчиками.

Студенты будут выполнять работы по расчистке территории и сохранившихся оборонительных сооружений опорного пункта.

В составе экспедиции на сегодняшний день есть одно свободное место.

В дальнейшем добровольческий клуб планирует экологические экспедиции по ремонту поврежденных или строительству новых экологических троп и маршрутов в заповедниках Владимирской области, Урала и Камчатки. Рассматривается возможность организации арктических экспедиций.

Добровольческий клуб для студентов и преподавателей нашего университета организован на базе туристического клуба ГУУ. Целью создания клуба является организация патриотических, экологических, поисковых и научных экспедиций в самые разные точки России.

Приглашаем всех студентов и преподавателей ГУУ принять участие в экспедициях добровольческого клуба.

Контакты для связи: WhatsApp 8-910-439-16-01, Владимир Линник.

