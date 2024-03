Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

20 марта состоялся визит в Политехнический университет референта Управления Президента Российской Федерации по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Вадима Смирнова. Главной целью визита стала встреча с ректором СПбПУ Андреем Рудским и проведение совещания рабочей группы по проекту «Славянские университеты».

Договорённость о посещении СПбПУ представителем Администрации Президента РФ была достигнута во время переговоров на Всемирном фестивале молодёжи , состоявшемся в начале марта. Тогда ректор СПбПУ Андрей Рудской выступил в качестве ключевого спикера на мероприятиях деловой программы фестиваля — круглых столах «Молодёжная политика-2030: вклад российско-национальных (славянских) университетов в странах СНГ» и «Конвергенция наук в ЕАЭС: потенциал и возможности славянских университетов».

Главной темой совещания 20 марта в Политехе стало развитие взаимодействия в сети российско-национальных (славянских) университетов, возможность трансляции лучших практик, с учётом опыта Политехнического университета как координатора сотрудничества с Белорусско-Российским (БРУ) и Российско-Армянским (РАУ) университетами.

«Администрация Президента Российской Федерации, Министерство науки и высшего образования РФ уделяют большое внимание этому проекту, считая его одним из наиболее эффективных механизмов продвижения российского образования и науки в ключевых для России регионах, — отметил Вадим Смирнов. — Мы высоко оцениваем успешную практику того, что уже сделал Политехнический университет и ваши инициативы по продвижению, в первую очередь, инженерного образования».

За последние несколько лет ощутимо растёт взаимная интеграция российских и национальных (славянских) университетов — в том числе толчок этому дал первый саммит «Славянский горизонт», состоявшийся в мае 2023 года в СПбПУ. Политех выступил инициатором ряда проектов не только для БРУ и РАУ, но и для Кыргызско-Российского славянского университета (КРСУ) и Российско-Таджикского славянского университета. Среди них — открытие в славянских университетах пространств «Точка кипения», запуск ряда инженерно-технических исследовательских проектов, проведение проектно-аналитических сессии в каждом из славянских университетов для повышения эффективности и фокусировки реализации их программ развития.

Мы считаем, что должны направить весь наш потенциал, весь опыт и возможности на то, чтобы роль славянских университетов в их странах и регионах была максимально усилена. Чтобы эти вузы стали образцом, витриной всего лучшего, что есть в российском образовании, точкой притяжение наиболее талантливых студентов наших братских стран. Как ведущий инженерный вуз страны Политех приложит все усилия для развития технологического и инженерного потенциала славянских университетов , — подчеркнул на совещании Андрей Рудской.

Во время визита в Политехнический университет Вадим Смирнов также познакомился с направлениями работ и проектами, выполняемыми ведущими научными и образовательными центрами СПбПУ.

Фотоархив

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI