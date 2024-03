Правительство увеличило размеры специальной социальной выплаты для медицинских работников

Source: MIL-OSI Russian Language News

По поручению Президента в России повышены размеры ежемесячных социальных выплат для медицинских работников, которые трудятся в сельской местности, районных центрах и малых городах. Постановление, меняющее порядок расчёта таких выплат, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Так, до 50 тыс. рублей увеличен размер социальной выплаты для врачей районных и участковых больниц, поликлиник и других учреждений первичного звена, расположенных в населённых пунктах, где проживает не более 50 тысяч человек. Для среднего медицинского персонала – до 30 тыс. рублей.

Для врачей, которые работают в населённых пунктах, где проживает от 50 тысяч до 100 тысяч человек, выплата составит 29 тыс. рублей. Для среднего медицинского персонала – 13 тыс. рублей.

Говоря об этом решении на заседании Правительства 15 марта, Михаил Мишустин отметил, что выплаты в повышенном размере назначаются уже с 1 марта и за текущий месяц медики получат их в апреле. «В целом это затронет более 200 тысяч сотрудников больниц и поликлиник», – сказал глава кабмина.

Специальные социальные выплаты отдельные категории медработников получают с 2023 года. Повысить их размер Правительству поручил Президент на пленарном заседании Второго форума будущих технологий «Современные медицинские технологии. Вызовы завтрашнего дня – опережая время» 14 февраля 2024 года. Также на этом форуме глава государства поручил кабмину подготовить решение, которое позволит с 1 апреля повысить до 50% окладную часть зарплаты медицинских работников. Необходимые для этого изменения внесены в программу государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи и утверждены подписанным постановлением. Таким образом, с 1 апреля на выплаты по окладам медработников будет направляться не менее 50% фондов заработной платы медицинских организаций.

Этот вопрос также обсуждался на заседании Правительства 15 марта. «Наши доктора, медсёстры и другие специалисты помогают гражданам сохранить здоровье, их труд заслуживает самого большого, искреннего уважения, и важно, чтобы они получали все положенные средства своевременно и в полном объёме», – подчеркнул Михаил Мишустин.

