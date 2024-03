Правительство совместно с Госдумой открыло выставку «Спорт высоких технологий»

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Государственной Думе состоялось торжественное открытие выставки «Спорт высоких технологий», посвящённой развитию спорта высоких технологий в России – компьютерному спорту, спортивному программированию, гонкам дронов и фиджитал-спорту. В мероприятии приняли участие Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко, первый заместитель Председателя Госдумы Александр Жуков, Министр спорта Олег Матыцин, председатель Комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв, заместитель Министра спорта Одес Байсултанов.

Дмитрий Чернышенко в Государственной Думе РФ на торжественном открытии выставки «Спорт высоких технологий»

На выставке были представлены мультимедийные экспозиции с дронами, приставками, стенды с информацией об истории развития компьютерных видов спорта и первом международном мультиспортивном турнире «Игры будущего». Гостям также презентовали специальную зону робототехники, включающую в том числе отечественные разработки.

«Важно, чтобы наш спорт развивался, находились новые формы и соревновательные практики. И тот успех, который продемонстрировала Россия, проведя по поручению Президента Владимира Путина первый мультиспортивный турнир “Игры будущего„, как раз является достойным подтверждением этой тенденции. Не будем забывать, что появившиеся у нас за время Игр новые герои стали ролевыми моделями, и сейчас за ними придут действительно миллионы талантливых ребят. Поэтому наша совместная ответственность заключается в том, чтобы тестировались новые форматы, появлялись интересные сочетания видов спорта, расширялась аудитория во всех субъектах нашей страны», – отметил вице-премьер.

Он также добавил, что значение спорта высоких технологий возрастает в условиях текущей политической ситуации. Многие виды спорта и дисциплины, по словам зампреда Правительства, действительно носят характер военно-прикладных. Например, танковый биатлон, гонки дронов, битвы роботов.

Как отметил Александр Жуков, за фиджитал-спортом – будущее. Многие страны уже во время первых Игр изъявили желание в дальнейшем проводить у себя такие соревнования, и это говорит о том, что у спорта высоких технологий большие перспективы.

«Технологичные дисциплины, представленные на выставке, рождены реалиями, в которых сегодня живёт наш мир. Спорт всегда был отражением сущности времени, и Министерство спорта Российской Федерации активно поддерживает деятельность федераций, которые развивают компьютерный спорт, фиджитал-движение, спортивное программирование, гонки дронов. Все они отражают интересы молодёжи, но и являются практически значимыми в нашей жизни. Молодёжь России интеллектуально образованная, наша задача – сделать так, чтобы сохранить гармоничное физическое и интеллектуальное развитие личности», – сказал Олег Матыцин.

«Технологии стремительно меняют нашу жизнь, проникая во все сферы. Спорт не исключение. Технологичные виды спорта основательно закрепляются наряду с классическими, и отрицать это уже невозможно. За последнее время в России было проведено более 1000 крупных киберспортивных турниров, в которых приняли участие более полумиллиона спортсменов. В феврале 2023 года прошёл первый в истории не только России, но и мира чемпионат по спортивному программированию. Также развиваются гонки дронов. И прошедший недавно международный мультиспортивный турнир “Игры будущего„ доказал, что Россия играет ведущую роль на международной спортивной арене, вопреки всем санкциям Запада. В Государственной Думе мы приняли закон, который закрепил роль России как страны – основателя нового формата соревнований: фиджитал-спорт. И как минимум девять государств уже захотели пойти по нашему пути и провести подобные соревнования. Уже сейчас можно сказать, что мы находимся в историческом моменте и закладываем основу для будущих поколений. Спорт высоких технологий сыграет важную роль в развитии спортивной индустрии. И Россия как одна из ведущих стран в мире не может оставаться в стороне от новой тенденции», – прокомментировал председатель Комитета Государственной Думы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв.

В рамках торжественного открытия неоднократно был отмечен вклад мультиспортивного турнира «Игры будущего» как в международное спортивное движение, так и в киберспорт. Турнир проходил с 21 февраля по 3 марта. В нём приняли участие более 2 тысяч человек из 116 стран в возрасте 12–62 лет. Победителями и призёрами соревнований стали 236 спортсменов из России, Китая, Индии, Беларуси, Казахстана, Южной Кореи, Испании, Уругвая, Филиппин, Аргентины, Эквадора, Колумбии. Всего прошло больше 800 часов прямых трансляций. Общее число просмотров – 3,2 млрд. Ещё до окончания Игр девять государств заявили о желании провести такой же турнир в своей стране.

Напомним, что Россия стала первой страной в мире, которая официально признала киберспорт. Федерация компьютерного спорта России вот уже 24 года развивает это направление. За последнее время организацией было проведено более 1000 крупных турниров, в которых приняли участие более полумиллиона спортсменов. Кроме этого, Россия – первое государство, признавшее спортивное программирование видом спорта.

В церемонии открытия выставки также приняли участие руководитель международного мультиспортивного турнира «Игры будущего» Игорь Столяров, президент Федерации компьютерного спорта России Дмитрий Смит, президент Федерации гонок дронов России Илья Галаев, исполнительный директор Федерации спортивного программирования Андрей Арбузов.

На площадке Госдумы также состоялась встреча с членами думского Комитета по физической культуре и спорту. Дмитрий Чернышенко от имени Правительства и от себя лично поблагодарил комитет за проведённую работу по законодательному обеспечению развития спорта в России. Он отметил, что за последние три года при участии депутатов был принят целый ряд ключевых законодательных инициатив, определивших перспективы развития спорта. В первую очередь это закон о развитии спорта в новых субъектах, принятый в июне прошлого года. К рассмотрению также готовится законопроект, посвящённый центрам раннего развития, разработка которого ведётся во исполнение поручения Президента.

