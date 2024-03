Правительство компенсирует затраты Крыма на помощь гражданам, пострадавшим от стихийного бедствия

Source: MIL-OSI Russian Language News

Распоряжение от 18 марта 2024 года №657-р

Более 3,2 млрд рублей будет направлено Крыму в качестве возмещения затрат на помощь гражданам, пострадавшим от урагана в ноябре 2023 года. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства выделены из резервного фонда Правительства. Они будут предоставлены региону в виде межбюджетного трансферта.

В ходе заседания Правительства 21 марта Михаил Мишустин напомнил, что в конце прошлого года Крым столкнулся с неблагоприятными погодными условиями. Ураганный ветер, шторм и сильные дожди вызвали подтопление жилых домов. Стихия затронула свыше 300 тысяч человек.

По его словам, тогда Президент поручил внимательно разобраться, какая помощь требуется. В результате были организованы единовременные выплаты и выплаты в связи с утратой имущества первой необходимости.

«Принятое решение позволило пострадавшим жителям восстановить домашнее хозяйство и начать ремонт повреждённого жилья», – подчеркнул Председатель Правительства.

