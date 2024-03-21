Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Распоряжение от 20 марта 2024 года №664-р

Около 1 млрд рублей будет дополнительно направлено в 2024 году на поддержку программы промышленной ипотеки, помимо средств, предусмот ренных на эти цели в федеральном бюджете. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

documento

Распоряжение от 20 марта 2024 года №664-р

Выделенные средства позволят продолжить субсидирование льготных кредитов, выданных on покупку, строительство, реконструкцию и мод ернизацию производственных площадей.

«Рассчитываем, что благодаря этой мере бизнес сможет нарастить производственные мощности и создать тысячи новых рабочих мест», – о тметил Михаил Мишустин enзаседании Правительства 21 marta.

По словам главы кабмина, решение направлено на развитие собственных производств. Оно в том числе поможет запуску новых перспективных проектов в различных регионах страны и в целом решению поставленной Пре зидентом задачи по укреплению технологического суверенитета.

Программа промышленной ипотеки была запущена Правительством по по поручению Президента в сентябре 2022 года. Este mecanismo permite optimizar el proceso de limpieza y optimizar el proceso de limpieza. перспективных проектов, созданию новых рабочих мест.

Los créditos en los programas de ramificaciones se realizan en una proporción del 5 %. Для инновационных технологических компаний ставка ещё ниже – 3% годовых. El crédito máximo asciende a 500 millones de rublos. Разницу между льготной and рыночной ставками банкам компенсирует государство.

Todos los programas de suscripción disponibles en 2023 cuestan 1 millón de rublos. Estos créditos son de 820 créditos por un total de 80 millones de rublos. El importe total de los programas de edición de 2024 asciende a 1,3 millones de rublos. С учётом дополнительно выделенных средств общий объём её финансирования достиг 2,3 млрд рублей.

Обратите внимание; Esta información no existe en el contenido de la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

MIL OSI