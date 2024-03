Политехники провели рекордное количество экскурсий за один день

Source: MIL-OSI Russian Language News

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

15 марта Санкт-Петербургский политехнический университет стал центром притяжения для школьников города. В значимый для нашей страны день в Политех на экскурсию пришло более 700 человек из 20 образовательных учреждений. Старшеклассники знакомились с университетом, его 125-летней историей, достижениями и, конечно, наукой. Всего экскурсоводы провели экскурсии для 30 школьных групп. Это рекорд для Политеха!

Один из экскурсоводов, студент Института компьютерных наук и кибербезопасности Дмитрий Шелковников поделился впечатлениями: Это был довольно трудный день, мы работали нон-стоп, и все выкладывались по полной. Хочу отметить профессионализм моих коллег, нам удалось вести параллельно 5 групп и при этом не мешать друг другу, а планомерно следовать маршруту, не теряя при этом в качестве программы .

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого представляли сотрудники Центра по работе с абитуриентами, экскурсоводы Музея Политеха и корпус подготовленных волонтеров из студентов СПбПУ.

Специалисты Центра разделили программу экскурсии на две части.

Первая часть — погружение в историю и научную деятельность университета. Во второй части экскурсии, когда ребята прошли основные локации и услышали интересные факты об университете, мы рассказываем о том, какие возможности открывает Политех, на кого можно учиться и кем можно стать, закончив наш университет. К тому же, школьники с интересом слушают наш опыт как политехников , — рассказал Дмитрий Шелковников.

Сотрудники Музея Политеха провели программы для групп младших классов и отдельно для ребят старшего возраста. Первые участвовали в квесте «Путешествие в историю науки и техники». Для старшеклассников сотрудники музея вместе с командой ChemTeam подготовили мастер-класс по химии. Это далеко не все программы, которые проводит Музей СПбПУ. Ознакомиться с ними подробнее и записаться можно на сайте Музея .

Каждый день Политех посещают организованные групп не только из Санкт-Петербурга, но из разных школ России. Записаться на экскурсию от Центра по работе с абитуриентами можно на сайте Политех школьникам .

Экскурсии по Политеху — это возможность полезно провести время со своими одноклассниками. Каждый из них может узнать не просто историю университета, как значимого архитектурного и исторического объекта, но увидеть Политех изнутри: как живут и общаются студенты, чем занимаются, как проходят пары. Чтобы быть уверенным в выборе будущей профессии, лучше если школьники будут знать, как можно больше о вузе. И знакомство с университетом на экскурсиях отличается по наполнению от посещения Дня открытых дверей. Поэтому мы советуем абитуриентам посещать оба мероприятия , — прокомментировал главный специалист по работе со школами Георгий Школьник.

