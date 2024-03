На конференции в СПбГАСУ обсудили цифровые решения в инженерных системах

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – Участники конференции на полигоне «Умный труд»

В СПбГАСУ 18–22 марта проходит Национальная (Всероссийская) научно-практическая конференция «Современные технологии в инженерных системах и городском хозяйстве». Представители научного сообщества, производственных компаний, преподаватели и студенты обсуждают проблемы отрасли и демонстрируют собственные инновационные разработки, которые на практике показывают высокую эффективность.

Пленарное заседание конференции

В первый день конференции состоялось заседание на полигоне «Умный труд», действующем на базе СПбГАСУ. Участники обсудили актуальные аспекты техносферной безопасности и наглядно оценили преимущества полигона в процессе обучения в этой сфере.

– Подобных учебных центров в России больше нет, а по своей функциональности он превосходит зарубежные аналоги. Это площадка для обучения, максимально приближённого к реалиям производственной среды, и центр притяжения инноваций в сфере безопасности. Полигон – полноценный учебный комплекс, включающий в себя интерактивную образовательную среду из девяти модулей интерактивного обучения по различным видам строительно-монтажных работ, трёх модулей практического обучения и учебный компьютерный класс для проведения лекционных, практических занятий, тестирований с использованием компьютерной обучающей программы «Умный труд» – высокодетализированной виртуальной среды, имитирующей полигон, которая даёт возможность проходить обучение дистанционно на базе VR- и ПК-платформ, – отметил и. о. декана факультета инженерной экологии и городского хозяйства СПбГАСУ Андрей Никулин.

Андрей Никулин рассказывает о полигоне

Все модули воспроизводят реальные несчастные случаи, которые, как показывает производственная статистика, наиболее часты в строительной практике. Присутствующие отметили, что проведение научно-практических конференций на такой учебной площадке взаимовыгодно для университета и отраслевых предприятий: при таком тесном взаимодействии вузу удаётся оперативнее реагировать на запросы производственников по дополнению учебных модулей в свете меняющихся законодательных требований к обеспечению безопасности труда и новых подходов в строительстве, а отрасль получает возможность качественно и в удобном формате обучить своих сотрудников необходимым в этой сфере компетенциям.

Андрей Никулин также напомнил, что СПбГАСУ присвоен статус федеральной инновационной площадки (ФИП), на которой в 2022–2026 гг. реализуется инновационный образовательный проект «Современные образовательные технологии для обеспечения безопасности труда в строительной отрасли», в рамках которого будет создана инновационная методика, формирующая безопасную поведенческую модель работников на строительных площадках с помощью инновационных методов обучения.

Новые технологии, цифровые решения становятся основным драйвером для развития строительной отрасли, повышая как безопасность сотрудников, так и эффективность производства. Это подчеркнул президент концерна «R-Про», директор Института инновационных технологий в бизнесе Алексей Кораблёв, рассказывая о комплексных решениях в сфере цифровизации и роботизации в строительстве.

– Мы создаём цифровой двойник строительной площадки или помещения, который позволяет встроить в эти виртуальные пространства трёхмерные модели промышленного оборудования, роботов, конвейеры и программировать их в онлайн-режиме. Пока оборудование работает, в цифровом двойнике специалист уже программирует его следующие действия. Таким образом сокращается время переналадки оборудования и увеличивается время его полезного использования, что делает производство эффективным и бережливым, – пояснил Алексей Кораблёв.

Демонстрация костюма захвата движения с датчиками

Кроме того, компания разрабатывает новые технологии для улучшения условий труда работников. Так, уже сейчас костюм захвата движения с датчиками пользуется спросом и на практике показал свою эффективность: в таком костюме все действия работника в буквальном смысле до кончиков пальцев отслеживаются в информационной программе. Подобный мониторинг нагрузки на работника впоследствии позволяет улучшить условия его труда и по возможности автоматизировать процессы.

О том, как пожарные роботы становятся элементом бережливого производства, повышают безопасность в гражданском строительстве, рассказал представитель Инженерного центра «ЭФЭР» Олег Макаров. Специалист отдела технического сопровождения управления инженерных систем безопасности группы «Полипластик» Диана Сергиенко представила инновационные решения из полимерных материалов, которые снижают риски на производственных участках и зонах складской логистики.

Выступление Евгения Королева

Конференция продолжилась в СПбГАСУ. Приветствуя собравшихся, проректор по науке нашего университета Евгений Королев отметил, что больше половины участников конференции – студенты. И это хороший повод говорить о том, что в науку приходят молодые кадры, чьи научные исследования станут значимыми для отрасли.

Директор департамента схем водоснабжения, водоотведения и гидравлического моделирования ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Ирина Ковжаровская рассказала, что в инженерные системы и городское хозяйство приходят эффективные решения по ресурсосбережению. Так, в Южной зоне Санкт-Петербурга введена автоматизированная система управления водоснабжением, которая позволит коммунальному предприятию повысить точность расчётов расхода и потери воды, вести комплексный мониторинг и анализ состояния контрольно-измерительных приборов.

Технический директор ООО «Хортэк-Проект» Иван Попов напомнил, что в сфере теплоснабжения тоже придерживаются бережливого подхода.

– Распределённая энергетика решает три задачи: комфорт, энергоэффективность, безопасность. Энергоэффективные решения распределённых источников теплоснабжения давно доказали свою целесообразность. Однако наши системы работают на импортном оборудовании, поставки которого могут прекратиться в любой момент. Изучив зарубежные технологии, мы могли бы производить своё оборудование, но где взять для этого специалистов-разработчиков даже с учётом высокой заработной платы? И такая проблема обнаружилась во всей инженерной отрасли. Нужно проработать вопрос их подготовки совместно с университетами, – убеждён Иван Попов.

Вопрос расширения цифровых компетенций и цифровизации производства поднял и начальник службы мониторинга и контроля информационных моделей ООО «Эталон Тех» Владимир Шарманов. Компания применяет технологии информационного моделирования в обеспечении безопасных условий труда на этапе строительства и предоставляет возможность образовательным учреждениям бесплатно поработать в данной программе.

К слову, в СПбГАСУ занимаются изучением подобных цифровых разработок. Так, старший преподаватель кафедры техносферной безопасности Галина Нам рассказала об эффективности применения ТИМ-технологий в системе мониторинга охраны труда на строительной площадке.

Директор Естественно-научного института Дальневосточного государственного университета путей сообщения Мидхат Ахтямов обратил внимание собравшихся на вопросы экологической безопасности, которые нужно решать, выполняя инженерные задачи.

Конференция продолжила работу в формате специализированных секций.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI