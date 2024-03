МКБ продолжает удерживать лидерство на рынке факторинга

Source: MIL-OSI Russian Language News

МКБ (Московский кредитный банк) занял 1 место по портфелю международного факторинга и поднялся на 2 строчки выше по сравнению с 2022 годом по данным Ассоциации факторинговых компаний.

Банк в условиях новых экономических реалий активно развивал каналы проведения платежей и получения экспортной выручки и сейчас может предложить клиентам работающие механизмы для финансирования их бизнеса и проведения расчетов по контрактам.

В течение 2023 года банк профинансировал международные поставки на 44,6 млрд рублей, то есть около 38% всего рынка международного факторинга в России. В 2024 году МКБ рассчитывает занять более 50% рынка и предложить клиентам новые инструменты, которые позволят осуществлять расчеты в рамках внешнеэкономической торговли.

Банк также признали одним из лидеров по динамике роста портфеля российского факторинга (+164% по итогам 2023 года), что выше роста всего рынка (+57% по итогам 2023 года), и по показателю динамики роста количества клиентов в этом направлении (+27% по итогам 2023 года).

Такого результата удалось достигнуть в первую очередь за счет структурирования факторинговых продуктов под конкретные потребности клиентов из среднего и крупного бизнеса и отдельных отраслей, например, очень востребовано оказалось комплексное оборотное финансирование на всех этапах цикла деятельности предприятия. Портфель по этому направлению вырос более чем в 2 раза. Влияние оказала и слаженная работа кросс-функциональной команды.

Для крупных компаний и стратегически важных проектов МКБ предлагает факторинговое решение, позволяющее гибко управлять своей долговой нагрузкой и факторинг без регресса, когда выдается финансирование в необходимом объеме, чтобы снять риск невозврата денежных средств от покупателя.

«В ходе общения с нашими клиентами мы поняли, что одна из основных потребностей у поставщиков — получить деньги до поставки товара. И мы предложили инновационное факторинговое решение с привлекательными условиями, позволяющее решить этот вопрос. Благодаря этому клиент закрывает сразу весь цикл финансирования: от закупки товара до получения денег от покупателя», — рассказывает Кирилл Покровский, директор департамента факторинга МКБ.

Услуги факторинга в настоящее время востребованы среди компаний, занимающихся оптовой торговлей, производством и сферой услуг. Банк также видит перспективы их тиражирования на другие отрасли.

