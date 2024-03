Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Улица Тепличная, Благовещенск, Амурская область Улица Ермакова , Брянск, Брянская область Предыдущая новость Следующая новость Улица Тепличная, Благовещенск, Амурская область

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» особое внимание уделяется маршрутам к детским образовательным и досуговым учреждениям. При этом работы проводятся не только на улицах в населённых пунктах, но и на региональных и межмуниципальных дорогах, по которым курсируют школьные автобусы. В 2024 году по нацпроекту приведут в нормативное состояние 766 дорожных объектов, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В нашей работе мы всегда стараемся сделать всё возможное, чтобы обеспечить безопасность подрастающего поколения. Путь детей в школы и места досуга должен быть как можно более комфортным. Для этого мы обновляем дорожное покрытие, устанавливаем освещение, пешеходные переходы и знаки дорожного движения. Таким образом, за пять лет в регионах – участниках нацпроекта к нормативам привели свыше 4 тыс. участков региональных и местных дорог, ведущих к образовательным и детским досуговым учреждениям. Ещё 766 таких объектов отремонтируем в этом году. Их общая протяжённость составит около 2,5 тыс. км», – сказал Марат Хуснуллин.

Обеспечение безопасности дорожного движения на таких участках –один из приоритетов, поэтому, как правило, здесь выполняется целый комплекс работ: подрядные организации не только обновляют дорожное полотно, но и устанавливают барьерные и пешеходные ограждения, светофоры, а также наносят разметку.

«Дороги, ведущие к образовательным учреждениям, – это очень важные для нас объекты. Ими ежедневно пользуются дети, поэтому необходимо обеспечить для них комфортный и безопасный маршрут. В план работ национального проекта “Безопасные качественные дороги„ ежегодно включаются сотни таких объектов. Так, в 2023 году в нормативное состояние приведено более 800 участков дорог, ведущих к школам, детским садам и другим учебным заведениям. Их общая протяжённость составила свыше 2,5 тыс. км», – отметил заместитель руководителя Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко.

В Брянске в этом году запланирован капитальный ремонт улицы Болховской. Работы пройдут на всём её протяжении – от улицы Литейной до улицы Союзной. Протяжённость объекта составляет 1,8 км. Здесь расположены две школы – №44 и №14, а также детский сад №77 «Золотая рыбка».

В Новороссийске Краснодарского края специалисты уже приступили к ремонту участка улицы Цедрика протяжённостью 817 м. Дорога ведёт к нескольким социально значимым учреждениям. Так, на улице располагается одно из самых крупных учебных заведений города – гимназия №5. Кроме того, дорога ведёт к технико-экономическому лицею, который является филиалом Московского Гуманитарно- экономического института, стадиону «Центральный», перинатальному центру, который обслуживает пациенток не только из Новороссийска, но и из Анапы, Геленджика, Крымска. Рядом располагается городская больница №1 и инфекционная больница.

В деревне Рыпушкалицы Олонецкого района Республики Карелия продолжается реконструкция моста через реку Седоксу. Старое сооружение, построенное более 50 лет назад, находилось в предаварийном состоянии, при этом нагрузка на переправу только возрастала – транспортное движение здесь достаточно интенсивное. Кроме того, здесь проходят школьные маршруты: ребята ездят из Туксы в олонецкие и деревенские школы.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI