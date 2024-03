Марат Хуснуллин: В Республике Башкортостан запущено движение по восточному выезду из Уфы

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин дал старт движению по восточному выезду из Уфы. В его состав входит тоннельный участок протяжённостью 1,2 км, мостовой переход с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км, а также 10 км скоростной автодороги с выездом на трассу М-5 «Урал».

Марат Хуснуллин дал старт движению по Восточному выезду из Уфы Старт движения по Восточному выезду из Уфы. Глава Республики Башкортостан Радий Хабиров, заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко Восточный выезд из Уфы Восточный выезд из Уфы

«Восточный выезд из Уфы на федеральную трассу М-5 был одним из долгостроев. Его строительство началось ещё в 1992 году, но было приостановлено, и благодаря поддержке Президента, а также системной работе Правительства вместе с регионом этот многолетний долгострой удалось завершить. Для этого были направлены средства по нацпроекту “Безопасные качественные дороги„ и привлечены внебюджетные источники. Проект окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие всего региона и увеличит градостроительный потенциал Уфимской агломерации. К тому же он повысит инвестиционную привлекательность региона и внесёт вклад во внешнеэкономическую деятельность страны, потому что республика экспортирует большой объём продукции», – сказал Марат Хуснуллин.

Для синхронизации строительства восточного выезда в прошлом году на М-5 «Урал» были реконструированы и отремонтированы участки общей протяжённостью 32 км.

По словам главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, восточный выезд – это крупнейший за многие десятилетия инфраструктурный объект в Башкортостане.

«Его стоимость превышает 40 млрд рублей. Он включает сложные инженерные решения, которые мы смогли реализовать. Важно, что новая дорога существенно снизит нагрузку на действующую уличную сеть Уфы и повысит комфорт для жителей республики. Кроме того, восточный выезд придаст импульс возведению жилья в районе Зауфимья. Это позволит успешно решать задачи по увеличению объёмов строительства, которые стоят перед республикой», – отметил Радий Хабиров.

Также в торжественном открытии движения на объекте принял участие заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко.

«Хочу отметить профессионализм проектировщиков и строителей. Здесь, на 14 километрах, построены всевозможные искусственные сооружения. Это тоннельный и мостовой переходы, и эстакада, и автомобильная дорога. Это классика строительства. Спасибо огромное, уважаемые коллеги, за построенный и введённый в эксплуатацию объект. И наша с вами задача, как говорит наш Президент, – обеспечить доступную и комфортную среду каждому. Этот участок транспортной инфраструктуры как раз позволит развить экономику прилегающих территорий», – сообщил он.

