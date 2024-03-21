Марат Хуснуллин: В Республике Башкортостан запущено движение по восточному выезду из Уфы

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Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин дал старт движению по восточному выезду из Уфы. В его состав входит тоннельный участок протяжённостью 1,2 км, мостовой переход с эстакадой через реку Уфу длиной 2,7 км, а также 10 км скоростной автодороги с выездом на трассу М-5 «Урал».
«Восточный выезд из Уфы на федеральную трассу М-5 был одним из долгостроев. Его строительство началось ещё в 1992 году, но было приостановлено, и благодаря поддержке Президента, а также системной работе Правительства вместе с регионом этот многолетний долгострой удалось завершить. Для этого были направлены средства по нацпроекту “Безопасные качественные дороги„ и привлечены внебюджетные источники. Проект окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие всего региона и увеличит градостроительный потенциал Уфимской агломерации. К тому же он повысит инвестиционную привлекательность региона и внесёт вклад во внешнеэкономическую деятельность страны, потому что республика экспортирует большой объём продукции», – сказал Марат Хуснуллин.
Для синхронизации строительства восточного выезда в прошлом году на М-5 «Урал» были реконструированы и отремонтированы участки общей протяжённостью 32 км.
По словам главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, восточный выезд – это крупнейший за многие десятилетия инфраструктурный объект в Башкортостане.
«Его стоимость превышает 40 млрд рублей. Он включает сложные инженерные решения, которые мы смогли реализовать. Важно, что новая дорога существенно снизит нагрузку на действующую уличную сеть Уфы и повысит комфорт для жителей республики. Кроме того, восточный выезд придаст импульс возведению жилья в районе Зауфимья. Это позволит успешно решать задачи по увеличению объёмов строительства, которые стоят перед республикой», – отметил Радий Хабиров.
Также в торжественном открытии движения на объекте принял участие заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко.
«Хочу отметить профессионализм проектировщиков и строителей. Здесь, на 14 километрах, построены всевозможные искусственные сооружения. Это тоннельный и мостовой переходы, и эстакада, и автомобильная дорога. Это классика строительства. Спасибо огромное, уважаемые коллеги, за построенный и введённый в эксплуатацию объект. И наша с вами задача, как говорит наш Президент, – обеспечить доступную и комфортную среду каждому. Этот участок транспортной инфраструктуры как раз позволит развить экономику прилегающих территорий», – сообщил он.
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