Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Марат Хуснуллин: Более 5 млн раз проехали автомобилисты по М-12 «Восток» с момента открытия дороги до Казани Марат Хуснуллин: Более 5 млн раз проехали автомобилисты по М-12 «Восток» с момента открытия дороги до Казани Предыдущая новость Следующая новость Марат Хуснуллин: Более 5 млн раз проехали автомобилисты по М-12 «Восток» с момента открытия дороги до Казани

21 декабря 2023 года Президент России Владимир Путин дал старт движению по всему участку федеральной трассы М-12 «Восток» от Москвы до Казани протяжённостью порядка 810 тыс. км. За три месяца с момента открытия зафиксировано более 5 млн проездов по новой трассе, сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Трасса М-12 стала гордостью и большим достижением дорожного строительства. Это не только важный транзитный коридор, но и скоростная связь населённых пунктов. Прошло три месяца с момента открытия, и мы видим, что востребованность нового маршрута у автомобилистов растёт изо дня в день – уже зафиксировано порядка 5 млн 328 тыс. проездов между Москвой и Казанью. Кроме этого, в регионах, расположенных в зоне её тяготения, растёт градпотенциал, туристическая и инвестиционная привлекательность, а значит, положительный эффект от строительства магистрали продолжает увеличиваться. Этот год также станет значимым для проекта М-12 – ведём активное строительство трассы до Екатеринбурга, далее, как и планировали, продлим её до Тюмени. Дорога свяжет ещё больше регионов и станет хорошим импульсом для их социально-экономического развития», – сказал Марат Хуснуллин.

Глава госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко отметил, что на протяжении всех 810 км новой трассы нет ни одного светофора, наземного пешеходного перехода или перекрёстка, все пересечения с другими дорогами – через транспортные развязки. «Самый востребованный участок М-12 у автомобилистов – обход Балашихи в Московской области. В среднем там фиксируют порядка 22 тыс. автомобилей в сутки, в пиковые дни – более 42 тыс. авто в сутки. Второй по популярности участок – от ЦКАД до Орехово-Зуева. По нему проезжают в среднем до 17 тыс. автомобилей в сутки. Третье место в рейтинге самых востребованных занимают сразу два участка – от Орехово-Зуева до Петушков, а также Электроугли – ЦКАД. На каждом из них фиксируют порядка 13 тыс. авто в сутки. Хороший трафик сохраняется и на других участках до Казани», – сказал Вячеслав Петушенко.

Скоростную дорогу М-12 «Восток» от Москвы до Казани построили в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» в рекордные сроки – всего за три года. Трасса станет основой скоростного транспортного маршрута «Россия» длиной 12 тыс. км от Санкт-Петербурга до Владивостока.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI