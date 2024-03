Команда ГУУ прошла отбор на конкурс «InTax 23-24»

Source: MIL-OSI Russian Language News

State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Студенты ГУУ успешно прошли отборочный этап конкурса по международному налогообложению «InTax 23-24», организованный Федеральной налоговой службой (ФНС) России.

В отборочном этапе олимпиады приняли участие более 700 студентов из ведущих ВУЗов России и ближнего зарубежья.

Задания были направлены на проверку знаний в области налогообложения, финансового анализа и бухгалтерского учета.

Команда студентов кафедры «Бухгалтерский учёт, аудит и налогообложение» Института экономики и финансов ГУУ показала высокий уровень подготовки и вошла в число 32 лучших команд, допущенных к следующему этапу соревнований.

«Благодарим организаторов за возможность принять участие в конкурсе. Это позволило нам глубже погрузиться в актуальные вопросы налогообложения, расширить свои знания в этой области. Мы получили ценный опыт и улучшили свои профессиональные навыки. Уверены, что это пригодится нам в дальнейшей работе», — прокомментировали студенты ГУУ.

Теперь отобранные команды встретятся друг с другом в следующем этапе 1/16 финала, который пройдет дистанционно с 8 апреля по 12 апреля 2024 года. Его победители примут участие в очной стадии конкурса, где и определят победителя.

Поздравляем наших студентов с достойным результатом и желаем удачи в предстоящих этапах олимпиады!

