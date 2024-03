Интервью Марата Хуснуллина газете «Ведомости»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства ответил на вопросы корреспондентов Дениса Ильюшенкова и Антона Филатова о восстановлении новых регионов, дорожных мегастройках и льготной ипотеке.

С момента предыдущей беседы с «Ведомостями» в конце 2021 г. вице-премьер Марат Хуснуллин обрел еще одну крупную сферу ответственности – кураторство восстановления новых регионов, вошедших в состав России в 2022 г. Это дало повод поговорить о том, что было и будет сделано для восстановления нормальной жизни в ДНР, ЛНР и Новороссии. Кроме того, Хуснуллин рассказал о том, какой толчок дала льготная ипотека развитию экономики России, что будет следующей дорожной мегастройкой страны и какие регионы выступают за сохранение апартаментов как вида жилья.

Вопрос: Сейчас в новых регионах идет активное восстановление жилого фонда. Каковы объемы работ, как восстанавливают многоквартирные дома, а что делается для помощи частному сектору?

М.Хуснуллин: Понимание того, что делать в Мариуполе, у нас появилось еще в апреле 2022 г. Городская администрация на тот момент была неработоспособна, ее как таковой просто не было. Первое, что мы сделали, – запустили обследование многоквартирных домов (МКД). Надо было понять, в каком они состоянии и где живут люди, вернуть им воду, свет и тепло. Всего насчитали в городе 1870 МКД, 400 из них были под снос. По частным домам не смотрели, но было понимание, что там счет разрушенных строений идет на десятки тысяч.

М.Хуснуллин: Да, и тут надо понимать, что в некоторых МКД, например, не было половины дома, а в других оказались снесенными верхние этажи и особенно угловые квартиры.

М.Хуснуллин: Да. При этом параллельно приходилось проводить разминирование, потому что город был сильно заминирован. Во многие дома мы даже не могли войти. Горадминистрации была поставлена задача посчитать, сколько людей осталось в частном секторе. Они долго не могли эту работу организовать. Затем мы начали привлекать строителей – на первом этапе порядка 20 000 рабочих. К концу 2022 г. в Мариуполе было уже 30 000–35 000 строителей. К зиме 1530 МКД обеспечили базовыми коммунальными удобствами. Начали делать выплаты населению – по 100 000 руб. за утерянное имущество (на приобретение утраченного «имущества первой необходимости», к которому относятся, в частности, телевизор, стол и стул, кровать и холодильник. – «Ведомости»). При желании собственника восстановить свой дом, выплачивали компенсации из расчета 35 000 руб. за 1 кв. м. Это общероссийский стандарт при ЧС. Но первое время люди, особенно из частного сектора, очень неохотно обращались за помощью.

М.Хуснуллин: Шла активная пропаганда, что вернутся украинские войска. Плюс команда администрации проводила недостаточную работу по информированию населения. По МКД в этом смысле было проще: мы никого не спрашивали – просто ремонтировали и строили. По частным домам все‑таки нужен был заявительный принцип. Но тем не менее мы раздали людям материалы для восстановления 7300 домов.

«Школы и детсады мы восстановили с запасом»

Вопрос: То есть жители частного сектора Мариуполя сами строят?

М.Хуснуллин: По сути, да. Мы просто помогли им, предоставив материалы через Фонд развития территорий примерно на 1 млрд руб. Там, где восстанавливать было уже нечего, запустили вместе с Минобороны строительство нового микрорайона «Невский».

Вопрос: А что с частично разрушенными МКД?

М.Хуснуллин: Когда посмотрели, почем выходит себестоимость квадратного метра, многие из тех, что первоначально планировалось снести, решили все‑таки восстановить. Есть дома, где вплоть до половины строения возведено заново. До конца 2024 г. мы планируем закончить восстановление МКД в Мариуполе. Неожиданная проблема возникла по историческому центру города. Оставшиеся жители и новая администрация стали просить максимально сохранить его в первозданном виде. А центр пострадал сильно, потому что через него шли бои.

Вопрос: Какое в этой части было принято решение?

М.Хуснуллин: Постараемся его восстановить, насколько это возможно. Люди возвращаются в город, для них это важно. В апреле 2022 г. в Мариуполе было, по нашим подсчетам, около 70 000 человек. За первые 7–8 месяцев после освобождения города мы построили 4500 квартир с ремонтом, начали вселять людей. Пошел очень большой приток населения. Сейчас в городе уже 270 000 человек. Более того, за последний год в Мариуполе появилось более 1000 точек сервиса и инфраструктуры (магазины, ателье, кафе. – «Ведомости») – с прежними или новыми хозяевами. Таким образом, начали обустраиваться первые этажи МКД. В связи с этим было решено все фасады домов по основным улицам восстановить. Это вернет городу полноценное лицо. Также в конце прошлого года увеличили выплаты на восстановление индивидуального жилья до 45 000 руб. за 1 кв. м из‑за роста стоимости работ и материалов. Количество восстановленных домов прибавляется каждый месяц. Те постройки, чьи собственники не объявятся до конца года, будут признаны бесхозными и переданы на баланс муниципалитета.

Вопрос: Что с ними потом будет?

М.Хуснуллин: Будем восстанавливать. Потребность в жилье сейчас там очень велика, особенно для работников бюджетной сферы. Благо школы и детсады мы восстановили с запасом. Помню, зашли как‑то в одну из первых поездок в Мариуполь в местную больницу интенсивного лечения. А там одновременно и беженцы живут, и раненые и операции проводят. При этом часть кабинетов заминирована. Девочка одна подошла, спрашивает – восстановим ли школу ее и школу искусств, куда она ходила? И конфет попросила.

Вопрос: Восстановили?

М.Хуснуллин: Восстановили. В эту школу искусств теперь 280 детей ходят. Заканчиваем восстановление больницы, она тоже очень востребована. По Мариуполю у нас вообще есть полный план восстановления города, до объекта. Примерно раз в месяц приезжаю в город и отслеживаю прогресс. Плюс мы сделали мастер-план Мариуполя до 2035 г., на 500 000 жителей. Там прописано все: дороги, инженерные сети, социальная инфраструктура. Вот по этому плану мы идем. Там сейчас неплохая управленческая команда, достаточно сильный руководитель города (врио главы Мариуполя Олег Моргун. – «Ведомости»).

Вопрос: А что по другим городам на новых территориях?

М.Хуснуллин: Такие же планы я дожал практически по всем населенным пунктам, где шли боевые действия. Сейчас работаем над мастер-планом Северодонецкой агломерации – даже несмотря на то, что она находится в 15-километровой зоне от линии соприкосновения. Это означает, что противник артиллерийским снарядом может достать до нее. В этой агломерации сейчас проживает порядка 100 000 человек. Мы собрали несколько тысяч строителей, готовых работать в такой зоне риска, и сейчас постепенно начинаем заниматься городами в ее границах – это Лисичанск, Рубежное и сам Северодонецк. Оцениваем ситуацию по Авдеевке и Артемовску.

Параллельно с этим восстанавливаем дороги на новых территориях, иногда по просьбе военных. Например, раньше доехать до Лисичанска было довольно трудно, поскольку дорога была сильно разбита. Она исторически была плохо сделана, а потом военная техника ее добила. Теперь до города доезжаешь как по хайвею. Фактически дорога останавливается в 10 км от линии боевого соприкосновения. По дорогам у нас тоже есть план – трехлетний и до 2030 г., с выходом на среднероссийские показатели (51% дорог в регионе в 2024 г. должны быть в нормативном состоянии. – «Ведомости»).

Вопрос: Правильно ли мы понимаем, что привести к среднероссийским показателям планируется не только дорожную сеть?

М.Хуснуллин: Да, это касается всех основных экономических показателей деятельности новых регионов. Например, ввода жилья. Донецкая республика за прошлый год сдала 400 000 кв. м, а должна сдавать хотя бы 2 млн. Средний показатель по вводу жилья среди регионов основной территории страны сейчас составляет порядка 4 млн кв. м в год. При этом в двух других новых регионах – Херсонской и Запорожской областях – не было введено ни одного квадратного метра вообще. В Луганской республике ввели, но совсем немного. Хотя свободные площадки под застройку в большинстве городов мы нашли. Сейчас очень важно раскрутить жилищное строительство в новых регионах, потому что спрос есть. Особенно учитывая возможность взять ипотеку под 2% годовых (по программе льготной ипотеки. – «Ведомости»).

«В стройке нельзя получить результат одним годом»

Вопрос: А что с дорожным строительством в целом по России? Подрядчики в прошлом году снова поднимали тему роста стоимости материалов.

М.Хуснуллин: За 2023 г. стройматериалы подорожали в среднем на 13%, но по отдельной номенклатуре наблюдается намного более существенный рост. Даже несмотря на то, что в целом строительная отрасль у нас не очень сильно обременена импортными материалами. В зависимости от сложности конструкции это где‑то от 5 до 30%. Помимо этого у нас часть оборудования для производства стройматериалов импортная. Например, плитка целиком производится на импортном оборудовании. Еще одна причина – недостаток трудовых ресурсов, зарплаты на всех предприятиях стройиндустрии выросли достаточно сильно.

Вопрос: На сколько?

М.Хуснуллин: За последний год рост зарплат в производстве стройматериалов и в стройке составил от 10 до 50% в зависимости от специальности. В себестоимости работ это от 25 до 50%. Плюс резко выросли ставки по кредитам, что также влияет на себестоимость. Ну и объективная спекуляция [была] – пользуясь дефицитом, особенно локальным, некоторые местные производители задирали цены. Помимо этого по стройке сильно ударил рост транспортной составляющей.

Вопрос: Подорожали перевозки стройматериалов?

М.Хуснуллин: Да, и особенно по железной дороге. Например, на строительство участка трассы М12 «Восток» ближе к Казани ряд подрядчиков щебень с Урала везли машинами. Так получилось быстрее и дешевле, чем вагонами. А учитывая, что в стройке материалы составляют от 50 до 70% стоимости объекта, то понятно, что это [рост расходов на их транспортировку] повлияло на цены по всему сектору, в том числе и на жилье.

Кроме того, в пандемию мы ограничили приток мигрантов, что вызвало удорожание рабочей силы. Плюс с того времени очень сильно выросла стоимость финансовых услуг – самой ипотеки, страхования и проч. Сейчас в стоимости квадратного метра жилья от 5 до 15% – это финуслуги. Ключевая ставка, конечно, тоже сказывается. Мы понимаем, что это борьба с инфляцией, мы ее поддерживаем. Но ведь все это перекладывается в стоимость для конечного покупателя. Цены действительно растут, что может стать сдерживающим фактором для дальнейшего развития.

Вопрос: Не приведут ли описанные вами факторы к снижению темпов как инфраструктурного, так и жилищного строительства в обозримой перспективе?

М.Хуснуллин: В стройке нельзя получить результат одним годом. В итоги 2023 г. легли мероприятия, заложенные в 2020–2022 гг. То есть если мы сейчас, например, не будем какие‑то меры по поддержанию рынка жилищного строительства оставлять, то значит, у нас провал будет не в 2024 г., а в 2026–2027 гг. Потому что кто‑то в новые проекты не войдет, какие‑то проекты задержатся и т. д. Поэтому мы сейчас смотрим, как нам поддерживать темп ввода жилья на уровне не менее 100 млн кв. м в год и какие меры для этого нужно принять.

В этом смысле очень важно послание президента [Федеральному собранию 29 февраля 2024 г.], в котором по ряду вопросов были расставлены акценты. Например, поддержка семейной ипотеки, поддержка ипотеки в новых регионах, сохранение таких программ на Дальнем Востоке. Мы надеемся, что эти меры помогут поддержать спрос.

Вопрос: При таких ценах о каком спросе можно говорить?

М.Хуснуллин: Чтобы снижать цены, нужно расширять предложение. А у нас в стране земельных участков, обеспеченных инженерной инфраструктурой, уже остро не хватает. Для этого мы расширяем градостроительный потенциал – утверждаем проекты планировки территорий либо правила изменения землепользования и застройки. По этим документам можно получить разрешение на строительство. Ежемесячно с регионами сверяем, насколько этот градпотенциал подрос. Ставим себе задачу довести его до 1 млрд кв. м (сейчас 438 млн кв. м. – «Ведомости»). Потому что чем больше градпотенциал, тем больше вовлечено земельных участков, тем больше возможностей для стройки. Кроме того, у нас очень большой потенциал в индивидуальном жилищном строительстве (ИЖС). Но для его раскрытия нужны дороги, чтобы можно было подъехать. Например, как только построили участок трассы М12 во Владимирской области (2022 г. – «Ведомости»), сразу вырос объем ввода жилья – с 0,6 до 0,9 кв. м на человека. То есть они достроили все многоквартирные долгострои и увеличили объем ввода ИЖС, потому что люди стали покупать дачи. И если так подходить к вопросу, то ИЖС у нас будет расти. По итогам прошлого года из 110 млн кв. м [построенного жилья] 59 млн пришлось на ИЖС. Мы хотели бы держать эту планку на уровне не ниже 50 млн кв. м в год.

«Человек не может в 2 раза больше есть, но он может вдвое расширить жилплощадь»

Вопрос: Насколько остро сейчас стоит вопрос дефицита рабочей силы? Есть ли какая‑то оценка, сколько строителей не хватает? И как эту проблему можно решить?

М.Хуснуллин: При вводе порядка 110–120 млн кв. м жилья в год дефицит трудовых ресурсов в стройке составляет около 400 000 человек. Решать эту задачу можно через повышение производительности труда к 2030 г. на 22% от уровня 2021 г., возвращение мигрантов и перемещение людей из других отраслей. С недвижимостью есть еще один важный момент. Она дает самый огромный рынок потребления. Человек не может в 2 раза больше есть и носить в 2 раза больше одежды, но он может в 2 раза расширить жилплощадь. У нас в стране обеспеченность жильем в среднем 29 кв. м на человека. В Прибалтике – 36 м, в Китае – 43 м, в Германии – 50 м. Нам есть куда расти в этом смысле.

Вопрос: Во сколько в итоге обошлось строительство М12?

М.Хуснуллин: Эта трасса стоила 910 млрд руб. Но уже в период ее строительства бюджет получил доход в виде прямых налоговых поступлений в размере 350 млрд руб. За 20 лет через налоговый потенциал, который развивается вокруг М12, бюджет получит 1,8 трлн руб. доходов, так что проект полностью себя окупает. Даже при учете того, что до 5% стоимости трассы ежегодно уходит на ее обслуживание. Госкомпания «Автодор», управляющая платными трассами в стране, собрала в прошлом году 75 млрд руб. за проезд по своим дорогам, более половины из которых мы можем вкладывать в новые проекты.

Вопрос: Какая трасса собирает больше всего денег?

М.Хуснуллин: М4 «Дон» – по объективным причинам: аэропорты на юге не работают, железная дорога не успевает обслужить большой пассажиропоток, поэтому люди едут на машине. Второй трассой по коммерческой эффективности будет Москва – Казань (открытый в декабре 2023 г. участок М12. – «Ведомости»), но пока водители ее еще раскатывают. В прошлом году в этом плане интересная ситуация сложилась. У нас стали появляться грузоперевозчики, которые товары на Дальний Восток фурами возят.

Вопрос: Из центральной полосы России?

М.Хуснуллин: Прямо из Москвы, 21 день туда-обратно. То есть если груз ценный, то так быстрее и дешевле получается [чем по железной дороге]. В этом смысле очень важно развитие автодорожного сообщения по всей ширине страны – от Петербурга до Владивостока. Сейчас мы активно занимаемся развитием дорожной сети в этом коридоре. По всему маршруту вряд ли будут ездить много, но отдельные его участки будут очень востребованы. Например, по М12 «Восток» за два месяца эксплуатации совершено более 3 млн проездов.

Вопрос: Что будет дорожной мегастройкой страны после того, как завершится строительство новых участков М12 в сообщении между Казанью и Екатеринбургом?

М.Хуснуллин: У нас в стране всего около 1,6 млн км дорог. Опорную сеть формируют 64 000 км федеральных дорог, им уделяется основное внимание. Будем продолжать приводить в порядок коридор от Петербурга и Владивостока, расширять входящие в него дороги, строить обходы городов. Ключевая задача в том, чтобы скорость движения и безопасность на этом направлении увеличивались. Эта трасса – она как река. В нее втекают тысячи километров региональных дорог от ближайших населенных пунктов. Например, на участке от Казани до Москвы 17 регионов находятся в зоне тяготения. Получается, что в тот же Саранск (Мордовия) сейчас все едут по М12, используя эту трассу как часть общероссийского коридора с запада на восток. Поэтому логика в том, чтобы привести в порядок это направление и увеличить скорость движения по коридору от Петербурга до Владивостока за счет обходов городов и реконструкции существующей дорожной сети.

Обходы имеют два эффекта. Во‑первых, они существенно сокращают время в пути. Во‑вторых, вокруг новых кольцевых дорог сразу начинается жилищное строительство.

Не менее важен в федеральном масштабе и коридор с севера на юг – из Петербурга через Москву и далее до Черноморского побережья Кавказа. Но Сочи у нас остается частично отрезанным от федеральной дорожной сети из‑за того, что ведущая туда [от Джубги] трасса А147 сильно перегружена. Учитывая, что это направление пользуется большой популярностью у туристов, будем строить скоростной дублер существующей дороги.

Вопрос: Понятна окончательная стоимость этого объекта?

М.Хуснуллин: [Скоростная] Джубга – Сочи обойдется примерно в 1,4 трлн руб., около 600 млрд руб. из которых будут взяты из внебюджетных источников. Проект технически очень сложный, мы просим для него возможность использовать средства фонда национального благосостояния – на возвратной основе, конечно. Под 3% годовых на 15 лет. В ближайшие недели будет окончательно утверждена трассировка и, соответственно, стоимость.

Когда мы говорим о строительстве трассы от Джубги до Сочи, то надо иметь в виду, что мы имеем в виду обеспечение связанности населенных пунктов на юге России.

Помимо этого в 2024 г. построим полноценную скоростную дорогу от Краснодара через Темрюк до Крымского моста. Затем у нас есть так называемое Азовское кольцо – более 2000 км по периметру моря через Крым, Таганрог и Краснодарский край.

Вопрос: Что в описанной вами дорожной конструкции является приоритетом для государства?

М.Хуснуллин: Нет абсолютного приоритета. Для каждого региона он свой.

Вопрос: А как же глобальный разворот на восток?

М.Хуснуллин: Если говорить про трассу «Восток», там, по сути, все дороги, кроме связки между поселком Дюртюли в Башкирии и Ачитом в Свердловской области, построены. Далее будет только расширение существующей сети и строительство обходов городов.

«Государство гарантирует, что деньги в жилье можно вкладывать»

Вопрос: Возвращаясь к льготной ипотеке. Основная программа заканчивается в июле 2024 г. Чего ожидать дальше?

М.Хуснуллин: Семейная ипотека будет продлена, как и дальневосточная ипотека и ипотека для новых регионов. Кроме того, президент сказал, что надо отработать вопрос по развитию ипотеки в населенных пунктах с малым инвестиционным спросом. А у нас в стране сотни населенных пунктов, небольших городов, где последние 10 лет не строилось ни одного МКД. А потребность в этом есть. Но для развития экономики этих населенных пунктов мы считаем, что ипотека нужна. Сколько и в каком параметре – мы в ближайшие пару месяцев посчитаем.

Вопрос: Льготная ипотека как инструмент себя оправдала?

М.Хуснуллин: Оправдала, безусловно. Мы по стройке вышли на 110 млн кв. м жилья [в год]. Кроме того, это позволило ежегодно улучшать жилищные условия более 4 млн семей (в 2023 г. – порядка 3,5 млн семей). Без ипотеки мы бы этого не достигли никогда. Причем если посмотреть на тенденцию, которая у нас развивается последние годы, то идет реальное улучшение условий для людей. Они меняют однушку на двушку, двушку – на трешку. При этом у нас очень маленькое количество просроченных кредитов. Люди платят и платят по кредитам очень исправно. Процент неуплат очень низкий. То есть это еще раз подтверждает, что данный инструмент очень надежный. Все это сыграло ключевую роль в запуске большого количества новых проектов. У нас градостроительный потенциал вырос и выросло количество разрешений на строительство МКД.

Вопрос: На сколько?

М.Хуснуллин: Примерно на 21% в 2023 г. по сравнению с 2022 г. [выросло количество разрешений]. Вы же, как газета экономическая, должны понимать, что когда в какой‑то отрасли появляется гарантированный платежный спрос, то туда приходит капитал. [Льготная] ипотека сыграла роль стартера, и в строительную сферу пошел капитал – и пошел в большом объеме. Но и самое главное, что у нас сегодня основной инвестор – это население. Жители России за прошлый год профинансировали новое строительство на 8 трлн руб. Поэтому государство поддерживает спрос, поддерживает жилищное строительство, так как это позволяет, во‑первых, улучшать жилищные условия, а во‑вторых, развивать экономику. Кроме того, все это очень сильно влияет на демографию. Если ты живешь в однокомнатной квартире с двумя или тремя детьми, то думаешь, а нужно ли еще рожать. Поэтому жилищное строительство и ипотека – это, безусловно, очень нужные и важные механизмы. А вообще, мое мнение, а я всегда говорил это, но повторюсь еще раз: ставка по ипотеке должна быть 5%.

Вопрос: Скажите об этом Эльвире Набиуллиной.

М.Хуснуллин: У меня с ней очень хорошие личные отношения. Я с ней постоянно все это обсуждаю. Проблема в том, что у нее есть задача как макрорегулятора свою функцию выполнять. Мы же свою функцию выполняем. Но мы там путем обсуждений и споров какие‑то компромиссы находим. Кроме того, надо обратить внимание на один момент. Мы в 2019 г. ввели систему эскроу-счетов. А если бы мы в 2020 г. не запустили систему поддержки ипотеки, то объемы строительства жилья каждый год бы падали. Девелоперы в 2019 г. нахватали разрешений на строительство, при этом запускать проекты, особенно крупные, без поддержки было бы сложно, ведь прибыль ты получишь лишь через 5–7 лет. С точки зрения инвестиционной привлекательности этот рынок стал очень спорным. А поддержка его ипотекой, поддержка спроса привела к тому, что все‑таки мы вот этот провал нивелировали.

Но нам пришлось за это заплатить тем, что стоимость квадратного метра за счет эскроу-счетов выросла на 5%. Потому что эскроу-счета, заемное финансирование, кредиты на покупку земельных участков – все это довольно дорого. Зато у нас появились гарантии. Люди понимают, что они обманутыми дольщиками уже не будут. Что государство гарантирует, что деньги в жилье можно вкладывать.

Вопрос: Жители России за прошлый год профинансировали новое строительство на 8 трлн руб. Это много или мало?

М.Хуснуллин: Мы вообще растем каждый год в среднем на 20–30% [по размеру ипотечного портфеля]. То есть это хороший показатель и хороший прирост. В этом плане, например, у нас был очень хороший 2021 год, а вот в 2022 г. – провал. В 2021 г. прирост портфеля ипотечных кредитов находился на уровне 2,5 трлн руб., а в 2020 и 2022 гг. – всего 2 трлн руб. В прошлом году уже 4 трлн руб. Конечно, нам такие скачки не нужны. Нам желательно прирастать по 500 млрд руб. в год. Но когда начинается излишнее появление денег на рынке, это действительно начинает приводить к спекулятивному спросу. А так как мы играем вдолгую, нам не нужны эти скачки. Нам надо, чтобы отрасль стабильно росла не менее 10% каждый год.

Тогда и мы, и инвесторы, и население будут видеть перспективы, они будут понимать, когда им покупать квартиры и улучшать жилищные условия. Для человека же покупка квартиры – это важное событие в жизни. Он же думает: в каком районе я куплю, как она с работой связана. Подходит ему или не подходит. Но человек должен иметь возможность долгосрочного планирования. Он хочет планировать свои инвестиции, свои расходы на ближайшие годы, свое финансовое состояние и проч. Это очень важно для людей – видеть перспективы.

«Москва говорит: нам апартаменты не нужны»

Вопрос: Закон, который определяет статус апартаментов, буксует уже несколько лет. Есть ли какие‑то изменения в этой части?

М.Хуснуллин: Мы пока, честно говоря, зашли в тупик с этим законом, потому что у нас по этому закону два противоположных, диаметральных мнения. Есть позиция Москвы и крупных городов с определенным отношением к апартаментам. Есть позиция, допустим, приморских городов. Москва говорит: нам апартаменты не нужны, и, наверное, это правильно. Есть позиции приморских городов, которые говорят: а нам апартаменты нужны, чтобы люди приезжали на лето, при этом чтобы мы социальную нагрузку не несли. И мы как‑то пока договориться не можем, найти такую формулу в законодательство, чтобы были интересы всех учтены. Но мы будем ее искать.

Вопрос: Так в чем заключается проблема с апартаментами?

М.Хуснуллин: Если вспомнить историю появления апартаментов, то было три причины, почему этот формат возник. Первое – это негибкое градостроительное законодательство по зонированию. В генплане было написано, что конкретная территория является промышленной зоной. Ну кто‑то когда‑то так нарисовал. А экономика поменялась – там давно уже не промышленная зона. Там нет ни одного действующего предприятия. И тогда, пользуясь, скажем так, разрывами или недочетами законодательства, инвесторы стали строить в таких местах апартаменты, а не жилье. Второе – инсоляция (требования к инсоляции жилых помещений. – «Ведомости»). То есть есть ли солнце в квартире три часа в день или нет. Но многие же уходят на целый день на работу, а приходят только вечером. Во многих странах мира, к слову, инсоляция не учитывается. А третье – жесткие нормативы по социальной инфраструктуре и парковочным местам. Но обеспечить доступность садика в 300 м от дома и школы в 500 м от него не везде возможно.

Ну невозможно – тогда давайте это будут апартаменты, а не жилье. То есть не для постоянного проживания, а для временного. Вот эти три неурегулированных разногласия в законодательстве привели к появлению этого класса как апартаменты. Но с ним все равно надо разбираться. Все равно надо его приводить в соответствие со всеми нормами, потому что там повышенные налоги, повышенная оплата за ЖКХ, невозможность прописаться, невозможность привязаться к социальным объектам, поликлиникам. Эту задачу надо решать. Я думаю, что в 2024 г. постараемся найти какой‑то компромисс по апартаментам между всеми участниками.

Вопрос: Апартаменты в свое время позволили многим купить жилье в Москве.

М.Хуснуллин: Да, цена на них была ниже. Но еще раз повторюсь, что здесь все несовершенно. Градостроительный кодекс очень сложный сам по себе, он написан сложным языком. Даже я, будучи профессионалом, с трудом в этом разбираюсь. Потому что за время работы в него было внесено столько изменений, что их даже невозможно уловить. Ссылка – статья такая, ссылка на такое изменение. Надо прочитать еще кучу этих ссылок. И вообще, я толкаю идею развития мастер-планов. И сейчас у нас в Градостроительном кодексе появилось это определение – мастер-план города (см. справку. – «Ведомости»).

Например, в Мариуполе мы не стали делать генплан в том классическом понимании. Потому что город живой. Жестким генпланом загонять себя неправильно. Поэтому мы пошли путем мастер-плана – прогноз на 20 лет вперед. Москва сегодня, я смотрю, шаг за шагом развивается в этом направлении. Идут проекты комплексного развития территорий (КРТ). Все эти промзоны становятся нерабочими. Это тоже очень правильно. [Идет] программа реновации, очень мощная программа, которая ранее вызывала множество разговоров. Но город при этом обновляется.

Вопрос: Будет ли федеральная программа реновации?

М.Хуснуллин: Реновация и жилищная политика относятся у нас к региональным полномочиям. Поэтому федеральной реновации не будет. Но законодательную базу, определенные финансовые механизмы поддержки, в первую очередь дотационным регионам, мы безусловно отрабатываем. Это и КРТ, и деньги на инфраструктуру.

Интервью «Марат Хуснуллин: “Ставка по ипотеке должна быть 5%„» опубликовано в газете «Ведомости» 21 марта 2024 года

