Денис Мантуров провёл заседание Российско-Казахстанской межправительственной комиссии по Байконуру

Заместитель Председателя Правительства – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров и Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провели заседание Российско-Казахстанской межправительственной комиссии по комплексу «Байконур». В заседании принял участие генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов.

«Находясь на Байконуре, мы не могли не обсудить вопросы развития комплекса и в целом партнёрства наших государств в космической сфере. Работа отдельной межправительственной комиссии позволяет расставлять приоритеты и находить компромиссы по наиболее важным направлениям сотрудничества», – отметил Денис Мантуров.

Участники заседания обсудили реализацию совместного проекта по созданию на космодроме Байконур космического ракетного комплекса «Байтерек» для пусков ракеты-носителя «Союз-5». Проект является крупнейшим в рамках российско-казахстанского сотрудничества в космической отрасли. По проекту российская сторона создаёт новейшую ракету-носитель «Союз-5». Казахстанская сторона отвечает за создание наземной инфраструктуры и модернизацию космического ракетного комплекса «Байтерек». Работы по реализации проекта осуществляются в соответствии с достигнутыми ранее договорённостями и заключённым контрактом. В ходе встречи был согласован порядок дальнейших совместных действий по реализации проекта.

Помимо этого, стороны обсудили развитие туризма на комплексе «Байконур». Так, будет внедрена онлайн-платформа «Байконур» для оформления цифрового допуска на комплекс «Байконур», разработанная Казахстаном. Её применение должно упростить систему посещения объектов комплекса «Байконур» туристическими группами. Стороны договорились продолжить взаимодействие в целях эффективного использования и развития социально-культурного потенциала инфраструктуры комплекса «Байконур».

21 марта в Республике Казахстан отмечается первый день праздника Наурыз – День весеннего равноденствия. Он является символом весеннего обновления, торжества любви, плодородия и дружбы. Денис Мантуров поздравил коллег с праздником.

