«ГУУ-СВОим»: ректорат принял участие в акции

В ГУУ прошли очередные мастер-классы по изготовлению предметов быта и гигиены, а также окопных свечей и печей для участников СВО.

Ректор Владимир Строев, представители ректората ГУУ, сотрудники, студенты и добровольцы ВСКС приняли участие в изготовлении и упаковке окопных свечей, блиндажных печей, «браслетов выживания» и сухих душей.

«Участие в сборе гуманитарных грузов для наших бойцов – это, безусловно, важно и необходимо. Они защищают нас, свободу нашей страны, жизни простых граждан. ГУУ регулярно отправляет грузы и проводит мастер-классы по изготовлению необходимых предметов быта», – поделился Владимир Строев.

Директор Института экономики и финансов ГУУ Галина Сорокина обучила присутствующих технике изготовления предметов быта, рассказала о нюансах их использования и продемонстрировала принцип работы сухих душей и плетения «браслетов выживания».

«Сейчас, пока мы сидим в теплых и комфортных квартирах, ребята-бойцы защищают наше будущее в холодных и сырых окопах. Отправка на фронт окопных свечей и блиндажных печей позволит нашим бойцам не только согреться, но и приготовить еду, высушить вещи. Главное отличие окопных свечей и блиндажных печей в том, что свечу можно использовать как в открытых, так и закрытых помещениях. Печи можно использовать только на улице или в печах-буржуйках для обогрева помещений», – заметила Галина Петровна.

Слаженная работа собравшихся позволила в короткие сроки сделать более 80 заготовок сухих душей, упаковать десятки коробок с готовой продукцией и залить несколько десятков свечей. А всего за время проекта студенты, сотрудники и добровольцы ВСКС упаковали около 2000 сухих душей, сплели более 50 «браслетов выживания», залили более 100 окопных свечей и более 60 блиндажных печей.

Приглашаем всех желающих присоединиться к акции! Узнать время и место, а также остальные подробности можно у руководителя историко-патриотического клуба «Звезда» Антона Лукьянова по т. 8-995-899-82-73.

Напомним, что акция «ГУУ-СВОим» стартовала 23 января. Проект направлен на сбор гуманитарной помощи для военнослужащих, выполняющих задачи в рамках специальной военной операции, и мирных жителей новых регионов. Проект является частью народной акции Министерства науки и высшего образования РФ «Вузы для фронта».

