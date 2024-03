Готовим специалистов-практиков в энергетике: СПбПУ и «РКС-энерго» подписали соглашение о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехе состоялась торжественная церемония подписания соглашения о сотрудничестве между СПбПУ и ООО «РКС-энерго». Это энергосбытовая компания, выполняющая функции крупнейшего гарантирующего поставщика электроэнергии на территории Ленинградской области. Стороны договорились о подготовке квалифицированных кадров в рамках отраслевых образовательных программ, а именно для энергетического сектора экономики. А также о проведении совместных мероприятий и практических исследований и внедрении высокотехнологичной инновационной продукции компании в образовательный процесс.

Мероприятие открыла проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова, подчеркнув значимость подписываемого соглашения для студентов университета: В условиях кадрового дефицита молодых квалифицированных специалистов для реального сектора экономики мы понимаем, что крайне важно на системной основе реализовывать практико-ориентированное образование и бесшовное трудоустройство с плановым выходом на рынок наших выпускников. Для университета ценным компонентом образовательных программ является то, что предприятие включается на стадии подготовки студентов в ходе самого процесса обучения. Тем самым работодатель получает готового специалиста с необходимыми профессиональными компетенциями и практическими навыками, которого потом не надо доучивать на рабочем месте .

Необходимость подготовки профильных специалистов в энергетической отрасли обозначил генеральный директор ООО «РКС-энерго» Бислан Гайрабеков.

Кадровый голод в специалистах и управленцах среднего звена, а также в квалифицированных рабочих, имеющих необходимые знания для работы на предприятии или в узкоспециализированных направлениях, говорит о том, что проведение такого рода мероприятий позволит увеличить значимость профессий сектора энергетики на уровне высшего и среднего специального образования. Я надеюсь, что подписание соглашения положило начало нашему тесному сотрудничеству и созданию совместных проектов для целенаправленной подготовки и дальнейшего трудоустройства молодых специалистов в сферу энергетики , — подчеркнул Бислан Исанович.

Значимым событием как для Политехнического университета, так и для «РКС-энерго» стала передача учебного демонстрационного стенда по интеллектуальной системе учета электроэнергии. Сотрудничество с компанией происходит в рамках развития образовательных программ по энергетическому менеджменту, реализуемых Высшей школой производственного менеджмента ИПМЭиТ. Уже сегодня в специализированном учебном классе на Новороссийской улице студенты, обучающиеся на программе «Производственный менеджмент в энергетике», могут на практических занятиях в режиме реального времени увидеть дистанционное отключение и возобновление режима энергопотребления. А также понять, каким образом происходит управление системой учета электроэнергии.

Компания «РКС-энерго» в рамках подписанного соглашения готова привлекать своих руководителей к проведению лекций, мастер-классов и кейс-обзоров по энергетической отрасли.

Для подготовки наших студентов важна именно практическая составляющая. Работа на данном тренажёре даёт возможность отрабатывать на практике теоретические знания, полученные в ходе лекционных занятий. Для управленцев в энергетической отрасли, которых готовит наш институт, главным аспектом является грамотное сочетание экономико-управленческой и отраслевой технической подготовки , — прокомментировал ввод демонстрационного стенда в учебный процесс директор ИПМЭиТ Владимир Щепинин.

