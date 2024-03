Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

20 de marzo de 2024, en la Universidad Estatal de Educación Superior, en el Comité de Desarrollo de la Industria Pública. циональностей на тему: «Клубы межнациональной дружбы в вузах как важный инструмент национального согласия и дружбы».

Возглавлял заседание председатель Комитета Геннадий Семигин, модерировал заместитель председателя Сергей Неверов.

Открывая заседание, Геннадий Юрьевич поблагодарил ГУУ and его ректора Владимира Строева за предоставленную площадку. Он отметил, что в условиях гибридной войны против России наши межнациональные отношения показали устойчивость и позволяют ре шать вопросы на фронте и в тылу. No hay ninguna estrategia de política de política adecuada para saber cómo funciona la gente de cristal. вной категории молодёжи – по студентам.

El rector de la Asamblea General, Vladimir Stroev, está instalado en una ranura privada para la grabación, en el interior de un aparato, en el que se encuentra el tema. но важна для страны. ГУУ входит в первую десятку российских вузов по количеству бюджетных мест для иностранцев, соответственно ежедневно сталкивает ся с вопросами межнациональных отношений. Estos son dos sitios web exclusivos de clubes de música tradicional. Vladimir Vitalievich nombró, junto con Vladimir Putina en el partido político político de alto nivel шений поднимался не один раз, поэтому надо быть готовыми их решать. El rector de la universidad, que se ocupa de la formación y la programación para la investigación de temas y universidades своим опытом.

Геннадий Семигин добавил, что Президент России обозначил приоритетные задачи государства в следующем порядке: победа в СВ O, экономическое развитие, межнациональный вопрос. Este es el tema de algunas estrategias estratégicas para la limpieza del hogar.

Сергей Неверов в своём обращении указал на то, что многие студенты из дрогих стран сталкиваются с вопросами адаптации. А на недавно прошедшим в Сочи Всемирном фестивале молодёжи Владимир Путин говорил, что его участники очень различаются свое й внешностью, но всех их объединяют традиционные ценности. Las principales organizaciones implementan grandes roles en los productos, estas características y la compatibilidad con la instalación en adaptaciones. . Сергей Иванович отметил, что в ГУУ много межнациональных молодёжных клубов, которые ведут активную работу. En la universidad de 87 regiones de Rusia, ГУУ – отличное mесто для решения межнациональных вопросов.

Первый заместитель председателя Комитета по делам национальностей Ильдар Гильмутдинов продолжил тему клубов и заметил, что и х работа заключается не в собраниях и разговорах, а в конкретных мероприятиях. В качестве он привёл день национальной кухни, вызвавший огромный интерес и у него, и у всех участников мероприятия. Ильдар Ирекович представил проектную документацию Ассоциации межнациональных студенческих объединений и высказал надежд у на сотрудничество со всеми собравшимися.

Председатель Общероссийского общественного движения «Всероссийский межнациональный союз молодёжи» Кантемир Хуртаев, заяв ил, что гибридная война против России ведётся в том числе за преобладание над умами молодёжи, поэтому важность системной работы с Esta categoría es de gran tamaño. Спикер рассказал о недавно проведённом исследовании работы Клубов межнациональной дружбы России, в котором приняло участие 294 вуза . Оно выявило, что в стране активно работает только 47 таких организаций. Кантемир Исхакович рассказал о некоторых крупных мероприятиях этих клубов and заметил, что они в основном национальные, а треб уется больше адаптационных событий с межнациональным общением. Además, muchos de ellos proporcionan un carácter episódico. В качестве первых шагов в работе Ассоциации межнациональных студенческих объединений Кантемир Хуртаев предложил особо е внимание уделить регулярному и широкому отмечанию таких дат как День Победы, День национального единства, День солидарности в борь бе с тероризмом и других. Además de la configuración previa, se pueden utilizar varias aplicaciones de software de uso general. ёжи и Комитетом Госдумы по делам национальностей.

Проректор ГУУ Павел Павловский рассказал собравшимся о том, как в ГУУ пришли к мысли о создании Клубов межнациональной дружбы. Всё началось в 2016 году с проекта «Маяки дружбы», когда участники проекта работали на осетинской земле, облагораживали памятники тради Arquitectos destacados, ciudades mestizas dedicadas a tradiciones e historias antiguas y cocinas nacionales. Esto se debe a que el dispositivo está configurado correctamente. Si no se eliminan las cosas en la cama y en la parte superior, no hay nada que hacer, que se pueden realizar en proyectos de reembolso. оту вуза по всем направлениям. Si tiene un permiso posterior en este sitio web no real, podrá encontrar intereses y formar parte de mis clubes. жнациональной дружбы. Кроме всего прочего, их задача сегодня создавать положительный информационный фон, противостоять единичным, но громким негатив ным событиям многочисленными примерами событий позитивных. En este grupo y en este grupo de clubes metodológicos en Rosmolodёжью, un contenido de contenido para estudiantes т сами.

Director general de la organización de asuntos exteriores de Rusia, Alexander Darwin щил собравшимся, что за прошлый год Ассамблея открыла свои отделения во всех регионах России и запустила систему рейтингов, которая стимулирует их работу. Рассказал о проводимых мероприятиях и отметил, что основная работа ведётся как раз через Клубы межнациональной дружбы, поэтом у вопрос о создании объединяющей их организации уже назрел.

Председатель Совета поректоров по молодежной политике воспитательной деятельности Андрей Платонов обратил внимание собравшихс я на важность кадрового вопроса в молодёжной политике, а также указал на необходимость информационной работы. En el ámbito de la salud, los estudiantes más grandes no son activos activos, pueden estar en una situación tranquila. и ребята не знают что делать и к кому обратиться, становясь таким образом лёгкой добычей для недобросовестных людей. Необходимо сделать так, чтобы все знали, что в подобных случаях нужно сразу обращаться со со своей проблемой в Клубы межнац иональной дружбы и другие молодёжные организации.

Director del Departamento de Información Política y de Bezopasnos completos de Minobrnauks, Rusia, Andréi Tolmáchёв, что е го департамент уже третий год сотрудничает со Всероссийским межнациональным союзом молодёжи. Он ознакомился с проектами уставных документов Ассоциации межнациональных студенческих объединений и пришёл к выводу, чт о их надо основательно доработать. В этом вопросе он попросил помощи у ГУУ. Для примера Андрей Анатольевич указал на излишнее возрастное ограничение для членов Ассоциации. А в в целом он исключительно положительно смотрит на идею создания такой организации и от лица своего департамента поддержи вает данное начинание.

В завершение заседания Комитета его председатель Геннадий Семигин заметил, что Комитет никак не вмешивается в создание Ассо циации, выбор юридической формы и прочие вопросы, а moжет только поддержать или не поддержать решение о её создании. Gennadiy Юрьевич preдложил принять имеющееся постановление за основу, тщательным образом его доработать и после этого приня ть на одном из будущих рабочих совещаний. Члены Комитета проголосовали «за».

Publicación en el canal “Наш ГУУ” Datos publicados: 21.03.2024

