Алексей Оверчук встретился с Комитетом Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

В рамках подготовки к отчёту о результатах деятельности Правительства 20 марта состоялась встреча Заместителя Председателя Правительства Алексея Оверчука с Комитетом Государственной Думы по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Алексей Оверчук отчитался о работе, проведённой Правительством в рамках реализации положений постановления Государственной Думы от 29 июня 2023 года №4305-8 по итогам правительственного часа с участием Заместителя Председателя Правительства на тему «Об актуальных вопросах деятельности Российской Федерации в рамках евразийского сотрудничества».

