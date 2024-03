Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Алексей Оверчук встретился с Генеральным секретарём СНГ Сергеем Лебедевым

Председатель Экономического совета Содружества Независимых Государств, Заместитель Председателя Правительства Алексей Оверчук провёл рабочую встречу с Генеральным секретарём СНГ Сергеем Лебедевым.

Стороны обсудили совместную работу по приоритетным вопросам экономической интеграции на пространстве Содружества и подготовку к заседанию Экономического совета СНГ, запланированному к проведению 29 марта 2024 года в Москве.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI