Александр Новак выступил на итоговой коллегии Ростехнадзора

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Заместитель Председателя Правительства Александр Новак выступил на итоговой коллегии Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору. Он подвёл итоги работы Ростехнадзора за 2023 год и обозначил планы в сфере промышленной безопасности на 2024 год и среднесрочную перспективу. Участники обсудили правовое регулирование надзорной работы, итоги цифровизации Ростехнадзора, меры по совершенствованию кадровой политики.
Александр Новак поблагодарил сотрудников и руководство Ростехнадзора за профессионализм и добросовестный подход к своим обязанностям и принял участие в церемонии награждения сотрудников ведомства.
«Благодаря слаженной и эффективной работе всех служб ведомства по итогам 2023 года Ростехнадзор обеспечил надлежащий уровень технологической безопасности. Удалось не допустить роста аварийности и количества случаев смертельного травматизма на поднадзорных объектах, в том числе объектах ТЭК», – отметил вице-премьер.
Позитивные результаты достигнуты благодаря исполнению перечня поручений Президента и Правительства по итогам совещания о ситуации в угольной отрасли Кузбасса конца 2021 года. Вице-премьер поручил Ростехнадзору в ближайшее время завершить подготовку и принятие оставшегося перечня подзаконных документов в рамках усиления мер безопасности в угольной отрасли.
Он также поручил службе внести в Правительство предложения о системе мер по нивелированию рисков промышленной, энергетической и экологической безопасности, связанных с вынужденной заменой попавшего под санкции оборудования и его компонентов или расходников аналогами.
Александр Новак подчеркнул важную роль Ростехнадзора в реализации крупных инфраструктурных проектов российских компаний ТЭК и атомной промышленности в стране и за рубежом.
Речь идёт о возведении ряда новых мощностей по производству СПГ и газопереработке, магистральных газопроводов «Сила Сибири» и «Южный поток», обустройстве газоконденсатных месторождений, сооружении ядерных реакторов внутри страны и АЭС за рубежом – от Бангладеш до Венгрии. В рамках программы социальной газификации службой выполнена приёмка более 32 тыс. объектов систем газораспределения и газопотребления.
По итогам реформы контрольно-надзорных органов для снижения необоснованной административной нагрузки на бизнес была увеличена эффективность проверок промышленной безопасности предприятий при снижении их количества почти на 25% год к году и одновременном увеличении числа поднадзорных объектов. Благодаря наращиванию темпов профилактической работы (росту числа предупреждений и консультаций), а также сокращению объёма штрафов на 19% бизнес получил возможность вкладывать средства в устранение вовремя выявленных нарушений.
Благодаря внедрению индикаторов риска в 2023 году проведено более 400 внеплановых проверок промышленных объектов против 26 в 2022 году. Таким образом удалось предупредить нарушения до возникновения аварийных ситуаций и вовремя устранить все риски.
«От качества и эффективности вашей работы во многом зависит безопасность граждан и стабильная работа промышленности, энергетики и других отраслей российской экономики», – подчеркнул Александр Новак, завершая выступление.
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