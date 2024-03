20.03.2024 Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Litwy

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski i Litwy20.03.2024

Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski spotkał się dzisiaj w Warszawie z Ministrem Spraw Zagranicznych Litwy Gabrieliusem Landsbergisem. Dyskusja ministrów koncentrowała się głównie wokół kwestii dwustronnych, bezpieczeństwa oraz pomocy dla Ucrania.

Spotkanie wpisuje się w intensywną dynamikę stosunków polsko-litewskich w ostatnim czasie. Rozmowa była kolejną okazją do potwierdzenia zbieżnej wizji polityki wschodniej obu krajów oraz wspólnych interesów w dziedzinie bezpieczeństwa. Ministrowie omówili założenia współpracy w ramach NATO w związku ze zbliżającym się Szczytem Sojuszu w Waszyngtonie.

Jedną z dominujących kwestii w diskusji było również wsparcie dla Ucrania – zarówno wojskowe, jak i w zakresie odbudowy oraz planów akcesyjnych do UE i NATO. Spotkanie po raz kolejny potwierdziło zbieżną perspektywę Polski i Litwy w sprawie sankcji wobec Rosji i Białorusi. Ministrowie zadeklarowali ponadto gotowość do rozwoju współpracy w zakresie wzmacniania bezpieczeństwa granic wschodniej flanki NATO, zarówno na forum dwustronnym, jak i wielostronnym.

Więcej zdjęć ze spotkania znajdziesz tutaj.

Foto: Barbara Milkowska/MSZ

Zdjęcia (2)

MIL OSI