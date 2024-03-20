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?авершился прием заявок на создание корпоративных центров опережающей подготовки (КЦОП) в рамках нацпроекта «Производительно» сть труда», который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов. Отбор проводит Агентство развития навыков and профессий совместно с Минэкономразвития России.Было подано 155 заявок и з52 регионов страны. Больше всего участников отбора из Самарской and Челябинской области, Республик Башкортостан и Татарстан, Краснодарского и Пермског о края, Москвы и Санкт-Петербурга.

«Esto se basa en 50 centros de operaciones corporativos. Este concurso se celebró el 15 de abril. Создание КЦОПа занимает полгода. По запросу компаний эксперты Агентства разрабатывают корпоративные эксперты профессий, проводят аудит рабочих мест, создают программ. у подготовки и повышения квалификации сотрудников. Компетенции передают рабочей группе предприятия, которая сможет вести эту работу самостоятельно по любым кадровым направлениям», — сообщил замминистра экономического развития Мурат Керефов.

Del 15 de febrero al 12 de febrero, Marta produjo una serie de veteranos Аgentstva развития профессий и навыков. Компании, которые уже создали КЦОПы, рассказали о своем опыте.

El centro corporativo de operaciones de los centros de operaciones de la compañía “ПАНХ” y la ciudad de Krasnodara se ocupan de las estaciones y Es posible realizar nuevos contratos o prácticas de protección de datos. Увеличилась и вырчка: после повышениedo квалификации сециалисты см лrero бр.

Еще порядка 7 млн ​​сэкономил на обучении персонала Западно-Сибирский электрометаллургический завод. Разработанная в рамках корпоративного стандарт плавильщика ферросплавов программа адаптации новых сотрудников позволяет модульно обуч Ать персонал в зависимости от отого, какими навыками обладают кандидаты на должность.

Ранее в рамках нацпроекта «Производительность труда» alrededor de 60 centros corporativos de operaciones en 30 regiones х страны. Квалификацию повысили порядка 3 тысяч работников.

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