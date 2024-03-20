Стартовал сезон Лиги КВН ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –
15 марта 2024 года на сцену Актового зала Государственного университета управления вышли 42 команды, которые боролись за проход в 25-й сезон Лиги КВН ГУУ.
Оценивали ребят опытные КВНщики:
— Алина Фоменко — участница «Импровизации. Команды, “JAM”»;
— Никита Сивцов — участник Высшей лиги 2022, 2024, Лиги Городов в составе команды «Столик»;
— Максим Баранов — стендап комик, участник Лиги Городов в составе команды «Иван да Марья»;
— Антон Дерябин — самый титулованный реслер России;
— Солбон Бальжинимаев — участник Высшей лиги 2022, 2024, Лиги Городов в составе команды «Столик»;
— Сергей Клепачевский — директор Официальной Подмосковной Лиги;
— Роман Новенников — руководитель Лиги КВН ГУУ;
— Артём Рябинин — редактор Лиги КВН ГУУ.
Из 42 команд в сезон прошло лишь 20:
— КПК, РТУ МИРЭА
— «Отпросились у мамы», ГУП;
— «Фильдепёрсовые», ГУУ;
— «Вторая серия», Синергия;
— «Контора», РосНОУ;
— «Минимум», ГУУ;
— «Лицом к лицу», МГУ;
— СПГС, ГУУ;
— «Кисло-сладкий», Росбиотех;
— «Оригинальная копия», Синергия;
— «Ихние», ГУУ;
— «Настройка», МГППУ, Синергия;
— «Испанцы», МФЮА;
— «Фижма», РУДН;
— «Чародейки», РосНОУ;
— «Детектив Стас Игнатов», Москва;
— «Факториал», МАИ;
— «Те ребята», УМЦ им. Жириновского;
— «Мои родные», МАИ;
— «Третий лишний», РТУ МИРЭА.
Поздравляем всех, кто прошёл!
А вчера, 19 марта, команды из ГУУ выступили на Фестивале лиг Москвы и Подмосковья «Молодёжь Москвы», на котором происходит распределение по лигам на новый сезон. Результаты будут известны в пятницу. Для «Ихних» и «Фельдипёрсовых» они, скорее всего, будут приятными.
Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ” Дата публикации: 20.03.2024
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