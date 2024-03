Стартовал сезон Лиги КВН ГУУ

Source: MIL-OSI Russian Language News

15 марта 2024 года на сцену Актового зала Государственного университета управления вышли 42 команды, которые боролись за проход в 25-й сезон Лиги КВН ГУУ.

Оценивали ребят опытные КВНщики:

— Алина Фоменко — участница «Импровизации. Команды, “JAM”»;

— Никита Сивцов — участник Высшей лиги 2022, 2024, Лиги Городов в составе команды «Столик»;

— Максим Баранов — стендап комик, участник Лиги Городов в составе команды «Иван да Марья»;

— Антон Дерябин — самый титулованный реслер России;

— Солбон Бальжинимаев — участник Высшей лиги 2022, 2024, Лиги Городов в составе команды «Столик»;

— Сергей Клепачевский — директор Официальной Подмосковной Лиги;

— Роман Новенников — руководитель Лиги КВН ГУУ;

— Артём Рябинин — редактор Лиги КВН ГУУ.

Из 42 команд в сезон прошло лишь 20:

— КПК, РТУ МИРЭА

— «Отпросились у мамы», ГУП;

— «Фильдепёрсовые», ГУУ;

— «Вторая серия», Синергия;

— «Контора», РосНОУ;

— «Минимум», ГУУ;

— «Лицом к лицу», МГУ;

— СПГС, ГУУ;

— «Кисло-сладкий», Росбиотех;

— «Оригинальная копия», Синергия;

— «Ихние», ГУУ;

— «Настройка», МГППУ, Синергия;

— «Испанцы», МФЮА;

— «Фижма», РУДН;

— «Чародейки», РосНОУ;

— «Детектив Стас Игнатов», Москва;

— «Факториал», МАИ;

— «Те ребята», УМЦ им. Жириновского;

— «Мои родные», МАИ;

— «Третий лишний», РТУ МИРЭА.

Поздравляем всех, кто прошёл!

А вчера, 19 марта, команды из ГУУ выступили на Фестивале лиг Москвы и Подмосковья «Молодёжь Москвы», на котором происходит распределение по лигам на новый сезон. Результаты будут известны в пятницу. Для «Ихних» и «Фельдипёрсовых» они, скорее всего, будут приятными.

