Правительство утвердило актуализированное стратегическое направление в области цифровой трансформации в сфере госуправления

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Распоряжение от 16 марта 2024 года №637-р

Документ Распоряжение от 16 марта 2024 года №637-р

Сокращение сроков предоставления госуслуг в онлайн-формате, обеспечение дальнейшего перехода на электронный документооборот органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, автоматизация и упрощение межведомственного взаимодействия – решение этих и других задач предусмотрено актуализированной редакцией стратегического направления цифровой трансформации в сфере госуправления до 2030 года.

Утверждённый распоряжением документ предполагает реализацию ряда масштабных проектов. Один из них – «Госуслуги онлайн» ставит задачу увеличить число услуг, предоставляемых в электронном формате, с 60 в 2024 году до 100 в 2030 году. При этом за счёт автоматического формирования результата услуги будут предоставляться в момент обращения.

Реализация ещё одного проекта – развитие государственной информационной системы «Типовое облачное решение системы электронного документооборота» даст возможность к 2030 году перевести все органы местного самоуправления, а также государственные и муниципальные учреждения на электронный документооборот и сделать их участниками единого информационного пространства взаимодействия.

Развитие единой цифровой платформы «ГосТех» подразумевает рост доли государственных информационных систем, созданных и эксплуатируемых на её базе. В 2026 году этот показатель должен составить 20%, в 2028-м – 40%, а в 2030-м – 100%.

Переход на использование государственными структурами российского программного обеспечения и отечественных электронных сервисов – цель ещё одного проекта в рамках стратегического направления. Эта работа подразумевает создание типового автоматизированного рабочего места государственного служащего. Предполагается, что к 2030 году ими будут пользоваться все сотрудники органов власти. Это повысит уровень защиты информации. Сейчас в России проходит эксперимент, в рамках которого на работу с российским ПО к концу 2024 года перейдёт 700 тысяч человек.

В обновлённой редакции стратегического направления появилась «дорожная карта», в которой прописаны этапы и сроки реализации проектов.

Стратегические направления цифровой трансформации ключевых отраслей экономики и социальной сферы – отраслевые документы стратегического планирования, которые разрабатываются Правительством по поручению Президента. Они синхронизированы с действующими государственными программами и национальными проектами и утверждаются на период до 2030 года. Чтобы документы сохраняли свою актуальность, раз в год допускается вносить в них изменения.

