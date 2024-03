Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Организациям и индивидуальным предпринимателям станет проще подавать заявки и заключать договоры на подключение предприятий к электрическим сетям. Постановление, корректирующее эту процедуру, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Постановлением предусмотрено сокращение количества документов, предоставляемых заявителями для технологического присоединения объектов к электросетям. Теперь при подаче заявки на такое подключение представителям бизнеса не придётся предоставлять выписку из единых государственных реестров юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также копии паспорта, если заявка подаётся через единый портал госуслуг.

При подаче заявки на заключение договора энергоснабжения исключается обязанность предоставлять копии свидетельства о государственной регистрации организации или индивидуального предпринимателя, а также копии свидетельства о постановке на учёт в налоговом органе.

Принятое решение направлено на снижение нагрузки на бизнес и упрощение административных процедур.

Документ будет опубликован.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI