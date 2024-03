Политех принял участие в форуме МАГАТЭ

Source: MIL-OSI Russian Language News

Студентка из Нигерии Бала Хаувау Шеху, которая учится в магистратуре Инженерно-строительного института по программе «Аварийная готовность и реагирование» и является стипендианткой программы стипендий Марии Склодовской-Кюри, посетила мероприятие Международного агентства по атомной энергии МАГАТЭ «За большее количество женщин в ядерной энергетике».

Мероприятие прошло в головном офисе МАГАТЭ в Вене. Его открыл генеральный директор организации Рафаэль Мариано Гросси.

Настоящая проблема заключается в дисбалансе присутствия женщин в профессиональном мире и, конечно же, в еще большем дисбалансе, когда речь идет о профессиях, связанных с атомной энергией, естественными и точными науками. Мир нуждается в ядерной энергии, а ядерная энергия нуждается в женщинах , — сказал Гросси.

Более 400 женщин из 100 стран, практикующие и будущие специалисты в области атомной энергетики собрались для динамичных переговоров и общения со старшими экспертами в области атомной энергетики, представителями промышленности и кадровыми агентствами. Участницы приняли участие в обсуждениях, отметили роль женщины в продвижении ядерной науки, важности достижения гендерного баланса, трансформационной силы единства и общей цели.

Бала Хаувау Шеху, ставшая одним из амбассадоров ядерного образования в России, является примером для всех девушек, которые выбрали для себя профессию в области атомной энергетики.

«Дорогие девушки, не бойтесь выбирать технические специальности, вам открыты все дороги, — говорит Бала. — В современном мире столько возможностей, следуйте за своей мечтой и прокладывайте пусть в области ядерной науки!»

