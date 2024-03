Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы:

1. О ходе подготовки к проведению весенних полевых сельскохозяйственных работ в 2024 году

2. О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 15 Федерального закона “О привлечении инвестиций с использованием инвестиционных платформ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации„»

Законопроект направлен на снижение административной и финансовой нагрузки на операторов инвестиционных платформ.

3. О выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, обеспечивающих приём граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения

4. О выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иного межбюджетного трансферта бюджету Республики Крым для возмещения расходов, понесённых бюджетом Республики Крым на финансовое обеспечение отдельных мер по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации, обусловленной прохождением опасных метеорологических явлений на территориях Донецкой Народной Республики, Республики Крым и г. Севастополя в ноябре 2023 года

5. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (в части внесения изменений в Положение о Федеральном агентстве по делам молодёжи, Положение о Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации)

Проект постановления направлен на наделение Росмолодёжи функциями по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере молодёжной политики.

6. О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации (в части внесения изменений в Положение о Министерстве промышленности и торговли Российской Федерации, а также признания утратившими силу актов и отдельных положений актов Правительства Российской Федерации)

Проект постановления направлен на внесение изменений в положение о Минпромторге России в части актуализации полномочий ведомства по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в области народных художественных промыслов.

Москва,

20 марта 2024 года

Содержание пресс-релизов Департамента пресс-службы и референтуры является изложением материалов, представленных федеральными органами исполнительной власти для обсуждения на заседании Правительства Российской Федерации.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI