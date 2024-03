Марат Хуснуллин: Пролёт моста через Волгу на северном обходе Твери установили над руслом реки

Source: MIL-OSI Russian Language News

На северном обходе Твери на М-11 «Нева» завершился один из ключевых и самых технологически сложных этапов строительства главного сооружения – моста через Волгу. Строители выполнили надвижку пролётного строения моста над руслом реки. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Открытие нового участка М-11 “Нева„ даст импульс развитию не только Тверской области. Северный обход Твери станет ключевой частью скоростного автомобильного сообщения между Санкт-Петербургом и Казанью – это более 1,5 тыс. км без светофоров и пересечений с другими трассами в одном уровне. На втором этапе обхода сейчас ведутся активные работы, включая строительство искусственных сооружений. Мост через Волгу длиной 738 м станет самым крупным на всём обходе. Там строители уже переместили многотонную конструкцию на расстояние 136 м и установили на крайнюю русловую опору, тем самым завершив четвёртый, предпоследний этап надвижки пролётного строения. Работы выполнили с помощью четырёх мощных гидравлических домкратов. Высота пролёта моста над водой достигает 17 м, что даст возможность в сезон навигации пропускать под мостом большие круизные лайнеры», – сказал Марат Хуснуллин.

По словам главы госкомпании «Автодор» Вячеслава Петушенко, соединить два берега Волги мост может уже в апреле. Всего на втором этапе строительства обхода возведут 11 искусственных сооружений. На 9 из них работы по монтажу балок пролётных строений и устройству мостового полотна уже выполнены. Также построят две транспортные развязки – с действующей трассой М-11 на 147-м км и с региональной дорогой Тверь – Кимры на 159-м км.

«Параллельно со строительством нового участка дороги ведётся работа по созданию придорожной инфраструктуры. На обходе Твери будет две современные многофункциональные зоны дорожного сервиса. Помимо заправки автомобиля, пользователи смогут отдохнуть после дороги, поесть или сходить в супермаркет, размяться в спортивной зоне и сводить ребёнка на детскую площадку», – сказал Вячеслав Петушенко.

Движение по первому этапу северного обхода Твери – от пересечения М-11 с дорогой Р-132 (Бежецкое шоссе) до 208-го км М-11 – запустили в конце прошлого года. Теперь автомобилисты, следующие из Санкт-Петербурга, могут добраться до Бежецка и Ярославля, не заезжая в Тверь. Открыть движение по всему второму этапу обхода Твери планируется летом этого года.

