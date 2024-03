«Зеленые инвестиции» «Оренбургнефти» по итогам 2023 года составили 2,9 млрд рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Компания «Оренбургнефть», ключевой добывающий актив «Роснефти» в Приволжском федеральном округе, в 2023 году направила на реализацию природоохранных и природовосстановительных мероприятий 2,9 млрд рублей. Средства инвестированы в реализацию газовой программы, повышение надежности трубопроводов, рекультивацию земель и повышение эффективности утилизации промышленных отходов, лесовосстановление и поддержание биоразнообразия водных ресурсов.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – важное направление деятельности НК «Роснефть». Компания нацелена на достижение лидерских позиций в области минимизации воздействия на окружающую среду, а также повышение экологичности производства.

В 2023 году «Оренбургнефть» направила 1 млрд рублей на мероприятия по повышению надежности трубопроводов, включая их замену и ремонт. Контроль состояния инфраструктуры обеспечивается в том числе за счет реализации программы по диагностике и экспертизе промышленной безопасности трубопроводного парка.

В рамках реализации целевой газовой программы «Оренбургнефти» в 2023 году инициировано строительство крупных комплексов на Восточно-Капитоновском и Донецко-Сыртовском месторождениях, включающих дожимную насосную и газокомпрессорную станции. Запуск объектов позволит существенно повысить уровень рационального использования ПНГ на семи крупных месторождениях. Подготовленный газ будет направлен для дальнейшей переработки.

В 2023 году предприятие сэкономило более 60 млн кВт*ч электроэнергии благодаря реализации программы повышения энергоэффективности и энергосбережения. В течение года реализовано 959 специальных мероприятий. В денежном эквиваленте эффект составил около 220 млн рублей. В числе ключевых инициатив — оптимизация работы насосного оборудования в системах подготовки и перекачки нефти, поддержания пластового давления, модернизации скважинного погружного оборудования в нефтедобыче, реинжиниринга наземной инфраструктуры.

Предприятие полностью утилизирует нефтесодержащие отходы с применением современных технологий, прошедших государственную экологическую экспертизу. Вторичная продукция вновь применяется в технологических процессах. За 2023 год «Оренбургнефть» утилизировала свыше 45 тыс. тонн нефтесодержащих отходов. При восстановлении и рекультивации земель предприятие применяет современные методы и оборудование.

«Оренбургнефть» уделяет большое внимание сохранению лесов и поддержанию биоразнообразия водных ресурсов. В рамках программы по лесовосстановлению в 2023 году нефтяники высадили 2,5 тыс. саженцев сосны.

Одним из основных приоритетов предприятия является сохранение биологического разнообразия экосистем в регионе присутствия, включая восполнение водных ресурсов и увеличение популяции ценных пород рыб. В прошлом году в водоемы бассейнов Волги и Урала было выпущено более 24 тыс. мальков ценных пород рыбы.

В 2023 году сотрудники предприятия активно участвовали в экологических проектах по озеленению и уборке территорий, сбору макулатуры, волонтеры высадили более 150 деревьев в парковых зонах Оренбуржья, собрали более 300 кг желудей, а также провели серию тематических уроков и акций по сбору вторичного сырья.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

20 марта 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI