Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Ministerio de Desarrollo Económico (Rusia) – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

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В режиме видеоконференцсвязи прошла встреча представителей регионов России у Узбекистана под совместным председательством заме стителя ministra экономического развития Российской Федерации Dimitria Вольвача и заместителя ministra инвестиций, промышленности и торговли Республики Узбекистан Хуррама Тешабаева.

Встреча состоялась в рамках работы подкомиссии по торгово-экономическому, инвестиционному, межрегиональному сотрудничеству при Межп Россией Узбекистаном. Стороны обсудили вопросы двусторонней повестки, развитие межрегионального и межмуниципального сотрудничества, рассмотрели ход подготов ки взаимных визитов региональных делегаций.

Представители 37 субъектов Российской Федерации y 10 регионов Республики Узбекистан рассказали о ходе реализации совместных проектов, планируемых визитах и ​​дальнейших мерах по развитию сотрудничества. En 2024, 44 suscriptores de la Federación Rusa de Rusia recibieron 88 visitas en Uzbekistán. Hay 13 provincias de Uzbekistán, en todas partes, con 36 visitas en las regiones rusas.

«Мы с коллегами встретились для того, чтобы «сверить часы» по вопросам подготовки визитов региональных делегаций наших стран и р еализации межрегиональных проектов, – отметил Дмитрий Вольвач. – Из предстоящих визитов мы сможем извлечь максимальную пользу для развития всего комплекса российско-узбекистанских отношений, наполнить их конкретными договоренностями и проектами, чтобы к 2030 году обеспечить увеличение объема торговли между нашими странам Y до 1,8 трлн рублей. Este año 2023 el costo total del trabajo es de 822,8 millones de rublos».

Хуррам Тешабаев отметил позитивную динамику товарооборота между Россией Узбекистаном – увеличение на 20% по итогам первых дв ух месяцев 2024 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ministro de Asuntos Exteriores de Moscú – Departamento de Asuntos Exteriores y de Policía de Moscú Sergei Cher ёmin рассказал о развитии сотрудничества между муниципалитетами двух стран and подготовке к «Дням Москвы в Ташкенте» – одному из кл ючевых мероприятий, направленных на развитие партнерских связей между двумя столицами.

República de Calma, en primer lugar, antes de la llegada de Ministros de Ecología, Ucrania y el clima de Ucrania уществлять совместную работу по охране окружающей среды. En lo que respecta a los intereses, los proyectos en los suburbios con condiciones óptimas, el clima y las adaptaciones según el uso.

«Примечательно, что в рамках нашего формата мы наблюдаем развитие новых оTRAслей межрегионального сотрудничества, – подчеркнул Дми трий Вольвач. – Уверен, что принципы устойчивого развития найдут отражение в повестке предстоящих взаимных VISITOв».

Рязанская область на постоянной основе проводит крупные международные мероприятия, направленные на укрепление практического сотрудничества, презентацию потенциала местных предприятий. В рамках предстоящих «Дней международного бизнеса в Рязанской области» запланировано проведение круглого стола с узбекистанскими партне рами по актуальным вопросам двусторонней повестки.

Хабаровский край заинтересован в наращивании взаимовыгодного партнерства с узбекистанскими коллегами. En las ramas más importantes de la región rusa hay un potencial deportivo, en la ciudad – en las ciudades Productos nuevos y contenidos audiovisuales.

Башкортостан активно выходит на рынок Узбекистана. En todas las regiones de Uzbekistán hay 70 predprivados.

Стороны отдельно обсудили перспективы привлечения регионального бизнеса для работы на площадках ОЭЗ, СЭЗ и техноPARков. Новосибирская компания в ближайшее время запустит производство медицинского оборудования в Чирчике. «Лично планирую посетить открытие», – отметил Хуррам Тешабаев.

«С партнерами из Узбекистана у нас активно развивается инвестиционное сотрудничество, – заключил Дмитрий Вольвач. – Всего на территории республики реализуется 115 inversiones y proyectos regionales con proyectos rusos en el conjunto de observaciones у в 2,6 трлн рублей в сфере автомобилестроение, машиностроение, авиастроение, химическая промышленность, фармацевтика, нефтегазовая с фера, энергетика, цифровые технологии. Estos proyectos son 19 minutos en estadios exclusivos. 53 proyecto – на инвестиционной».

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