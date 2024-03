День карьеры: навстречу работе мечты

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – День карьеры в СПбГАСУ

15 компаний-работодателей, 3 лекции, 2 стендап-комика и конкурс с призовым фондом в 120 тыс. руб.: День карьеры, прошедший в нашем вузе 14 марта, выдался насыщенным. Студенты узнали о текущей ситуации в отрасли, расширили профессиональный кругозор, познакомились с карьерными возможностями в регионе и сделали шаг навстречу работе мечты.

Организаторами мероприятия выступили управление студенческого предпринимательства и карьеры и строительный факультет СПбГАСУ, а также один из ведущих разработчиков инженерного ПО – компания «Нанософт».

Мы выбираем, нас выбирают

День карьеры дал студентам возможность увидеть презентации компаний и пообщаться с работодателями напрямую. Даже те, кто ещё не задумывался о будущем трудоустройстве, отметили пользу мероприятия. Молодёжь интересует, какие специальности нужны стране, чем занимаются компании, какие требования предъявляют к соискателям. По мнению студентов СПбГАСУ, работа мечты должна удовлетворять материальным потребностям и быть интересной.

В новых кадрах заинтересованы такие известные компании, как «Метрострой Северной столицы», Setl Group, Группа «Самолет», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и другие.

Талантливых, умных и целеустремлённых хотят видеть в ООО «Научно-проектный центр “Акрон инжиниринг”», дочерней компании ПАО «Акрон». Компания выполняет комплексные инжиниринговые работы, проектирует объекты химической промышленности и гражданского назначения. Здесь готовы предложить студентам практику или рабочие места – об этом рассказал Никита Семенов, техник по информационному моделированию.

Не иссякал поток заинтересованных посетителей у стенда «Атомэнергопроекта» – крупнейшего проектного института российской атомной отрасли, входящего в состав инжинирингового дивизиона «Росатома» и имеющего более 75 лет опыта проектирования АЭС по всему миру. Представители компании отвечали на вопросы студентов о том, какие задачи им предстоит решать, в каких программах и с каким оборудованием работать. Требования к соискателям довольно высоки, но преимуществом при трудоустройстве будет прохождение практики в компании. Между «Атомэнергопроектом» и СПбГАСУ заключён рамочный договор, сообщила Александра Калёнова, старший специалист отдела оценки и обучения персонала.

Искусство составления резюме

Ольга Зенина

Полезными советами по составлению резюме поделилась Ольга Зенина, руководитель направления профориентации SuperJob, сертифицированный эксперт по эмоциональному интеллекту. Спикер рекомендовала студентам проявлять индивидуальность, искать свои особенности и уметь их демонстрировать.

По словам Ольги Зениной, опытные HR-специалисты оценивают резюме около пяти секунд. При этом большинство людей – визуалы, и первое, что оценивает рекрутёр – фотография. Резюме без фотографии просматривают на 25 процентов реже, чем резюме с фотографией. Удачные и неудачные примеры фотографий проанализировали сами слушатели лекции.

Что писать в резюме, если нет опыта? Ольга Зенина раскрыла секрет: опыт есть у каждого студента. Это понятие намного шире: сюда относятся практика, стажировки, участие в профильных выставках и форумах, дипломные работы, подработки или фриланс, внеучебная деятельность. Если нет опыта работы по профилю, следует указать любой другой. Это важно, поскольку многие работодатели смотрят не только на профессиональные навыки, но и на личностные компетенции. Любая подработка в студенческие годы позволяет усовершенствовать навыки коммуникабельности, ответственности, исполнительности.

В завершение лекции слушатели получили приглашение присоединиться к SuperJob Старт – платформе по поиску работы для студентов и молодых специалистов от SuperJob.

Как выйти на рынок труда

Ярослава Калянова, специалист по подбору персонала кадрового холдинга Ancor, рассказала о ситуации на рынке труда. Сегодня работодателям нужны «звёздочки» – молодые специалисты с высоким потенциалом. Такой человек уверен в себе, нацелен на конкретную компанию, презентует свой опыт, исходя из требований вакансии.

Спикер порекомендовала тренировать «мягкие» компетенции (soft skills), которые компенсируют недостаток опыта, и доводить самопрезентацию до автоматизма – ведь на жизненном пути наверняка встретится не один работодатель, и это нормально. Следует изучить рынок компаний, составить карту поиска. Следующим шагом станет написание резюме и взаимодействие с вакансиями через Head Hunter, социальные сети и кадровые агентства.

Преимущества кадровых агентств – доступ к конфиденциальным вакансиям (это вакансии, которые есть на рынке, но их не видно в открытом доступе), а также информационные базы, в которых данные хранятся десятилетиями. Кадровое агентство подберёт выгодные зарплатные предложения, обеспечит обратную связь от работодателя, подготовит к интервью, поддержит в конкурсе, будет «бороться» за кандидата.

Ярослава Калянова предоставила подборку каналов с актуальными для студентов СПбГАСУ вакансиями и междисциплинарными позициями, призвав при общении с работодателями в социальных сетях придерживаться делового стиля: не забывать полностью представляться, указывать, на какую именно вакансию откликаетесь, запрашивать обратную связь.

ТОП-10 выдающихся архитектурных проектов, реализованных в России в 2020-е годы

Рассказывать о современной архитектуре – главная профессиональная и личная страсть Анны Мортовицкой, создателя YouTube- и Телеграм-каналов «Архиблог», сотрудника архитектурного бюро «СПИЧ». Для лекции Анна отобрала десять зданий, чтобы на примерах показать – сегодня в России строятся здания самого разного художественного и технического уровня воплощения и масштаба.

Олег Егорычев и Светлана Головина

Светлана Головина, первый проректор СПбГАСУ, поблагодарила лекторов и организаторов Дня карьеры, отметив большую работу, которая была проделана.

Олег Егорычев, директор программ по развитию взаимодействия с образовательными и научными организациями «Нанософт», выразил уверенность, что у студентов СПбГАСУ будет великолепный профессиональный путь, ведь они выбрали востребованную отрасль и получают самое лучшее образование по этому направлению.

Марина Малютина, начальник управления студенческого предпринимательства и карьеры СПбГАСУ, рассказала о работе возглавляемого ею подразделения, созданного в январе этого года. В фокусе внимания управления находится не только трудоустройство, но и практики, стажировки, дополняющие основную образовательную программу курсы. Стартовали две акселерационные программы по студенческому предпринимательству. Одна из них, «ТехноПитер», запущена совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборостроения. Вторая, под названием «Я в деле», реализуется вместе с благотворительным фондом поддержки образовательных программ «Капитаны». Анонсы профориентационных мероприятий, открытых лекций, мастер-классов публикуются в Телеграм-канале @CAREER_GASU, а в каб. 233-Г университета можно получить индивидуальную карьерную консультацию.

Семён Васильев

В рамках Дня карьеры состоялся конкурс на отработку навыков работы в платформе nanoCAD. Эта отечественная САПР-платформа является флагманским продуктом компании «Нанософт». Конкурсанты протестировали базовые навыки, выполнили практическое задание и прошли квест по поиску информации на стендах работодателей. В ожидании подведения итогов конкурса аудиторию развлекали стендап-комики – Семён Васильев, ведущий Comedy Radio, и Сергей Пономаренко, участник проекта «Открытый микрофон» на ТНТ. Завершился День карьеры вручением призов и подарков победителям конкурса. Ими стали студенты:

Виктор Гуреев (1 место);

Карина Воронина (2 место);

Нина Гагулина (3 место);

Алина Кизченко (4 место);

Артём Дергачёв (5 место);

Павел Колонтаевский (6 место);

Злата Золотых (7 место);

Диана Ершова (8 место);

Дарья Тарамова (9 место);

Полина Дьякова (10 место).

Организаторы Дня карьеры подчёркивают – подобные мероприятия помогают найти работу не только будущим архитекторам и строителям, но и юристам, экономистам, менеджерам.

