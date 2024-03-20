День карьеры: навстречу работе мечты

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет – День карьеры в СПбГАСУ
15 компаний-работодателей, 3 лекции, 2 стендап-комика и конкурс с призовым фондом в 120 тыс. руб.: День карьеры, прошедший в нашем вузе 14 марта, выдался насыщенным. Студенты узнали о текущей ситуации в отрасли, расширили профессиональный кругозор, познакомились с карьерными возможностями в регионе и сделали шаг навстречу работе мечты.
Организаторами мероприятия выступили управление студенческого предпринимательства и карьеры и строительный факультет СПбГАСУ, а также один из ведущих разработчиков инженерного ПО – компания «Нанософт».
Мы выбираем, нас выбирают
День карьеры дал студентам возможность увидеть презентации компаний и пообщаться с работодателями напрямую. Даже те, кто ещё не задумывался о будущем трудоустройстве, отметили пользу мероприятия. Молодёжь интересует, какие специальности нужны стране, чем занимаются компании, какие требования предъявляют к соискателям. По мнению студентов СПбГАСУ, работа мечты должна удовлетворять материальным потребностям и быть интересной.
В новых кадрах заинтересованы такие известные компании, как «Метрострой Северной столицы», Setl Group, Группа «Самолет», ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» и другие.
Талантливых, умных и целеустремлённых хотят видеть в ООО «Научно-проектный центр “Акрон инжиниринг”», дочерней компании ПАО «Акрон». Компания выполняет комплексные инжиниринговые работы, проектирует объекты химической промышленности и гражданского назначения. Здесь готовы предложить студентам практику или рабочие места – об этом рассказал Никита Семенов, техник по информационному моделированию.
Не иссякал поток заинтересованных посетителей у стенда «Атомэнергопроекта» – крупнейшего проектного института российской атомной отрасли, входящего в состав инжинирингового дивизиона «Росатома» и имеющего более 75 лет опыта проектирования АЭС по всему миру. Представители компании отвечали на вопросы студентов о том, какие задачи им предстоит решать, в каких программах и с каким оборудованием работать. Требования к соискателям довольно высоки, но преимуществом при трудоустройстве будет прохождение практики в компании. Между «Атомэнергопроектом» и СПбГАСУ заключён рамочный договор, сообщила Александра Калёнова, старший специалист отдела оценки и обучения персонала.
Искусство составления резюме
Полезными советами по составлению резюме поделилась Ольга Зенина, руководитель направления профориентации SuperJob, сертифицированный эксперт по эмоциональному интеллекту. Спикер рекомендовала студентам проявлять индивидуальность, искать свои особенности и уметь их демонстрировать.
По словам Ольги Зениной, опытные HR-специалисты оценивают резюме около пяти секунд. При этом большинство людей – визуалы, и первое, что оценивает рекрутёр – фотография. Резюме без фотографии просматривают на 25 процентов реже, чем резюме с фотографией. Удачные и неудачные примеры фотографий проанализировали сами слушатели лекции.
Что писать в резюме, если нет опыта? Ольга Зенина раскрыла секрет: опыт есть у каждого студента. Это понятие намного шире: сюда относятся практика, стажировки, участие в профильных выставках и форумах, дипломные работы, подработки или фриланс, внеучебная деятельность. Если нет опыта работы по профилю, следует указать любой другой. Это важно, поскольку многие работодатели смотрят не только на профессиональные навыки, но и на личностные компетенции. Любая подработка в студенческие годы позволяет усовершенствовать навыки коммуникабельности, ответственности, исполнительности.
В завершение лекции слушатели получили приглашение присоединиться к SuperJob Старт – платформе по поиску работы для студентов и молодых специалистов от SuperJob.
Как выйти на рынок труда
Ярослава Калянова, специалист по подбору персонала кадрового холдинга Ancor, рассказала о ситуации на рынке труда. Сегодня работодателям нужны «звёздочки» – молодые специалисты с высоким потенциалом. Такой человек уверен в себе, нацелен на конкретную компанию, презентует свой опыт, исходя из требований вакансии.
Спикер порекомендовала тренировать «мягкие» компетенции (soft skills), которые компенсируют недостаток опыта, и доводить самопрезентацию до автоматизма – ведь на жизненном пути наверняка встретится не один работодатель, и это нормально. Следует изучить рынок компаний, составить карту поиска. Следующим шагом станет написание резюме и взаимодействие с вакансиями через Head Hunter, социальные сети и кадровые агентства.
Преимущества кадровых агентств – доступ к конфиденциальным вакансиям (это вакансии, которые есть на рынке, но их не видно в открытом доступе), а также информационные базы, в которых данные хранятся десятилетиями. Кадровое агентство подберёт выгодные зарплатные предложения, обеспечит обратную связь от работодателя, подготовит к интервью, поддержит в конкурсе, будет «бороться» за кандидата.
Ярослава Калянова предоставила подборку каналов с актуальными для студентов СПбГАСУ вакансиями и междисциплинарными позициями, призвав при общении с работодателями в социальных сетях придерживаться делового стиля: не забывать полностью представляться, указывать, на какую именно вакансию откликаетесь, запрашивать обратную связь.
ТОП-10 выдающихся архитектурных проектов, реализованных в России в 2020-е годы
Рассказывать о современной архитектуре – главная профессиональная и личная страсть Анны Мортовицкой, создателя YouTube- и Телеграм-каналов «Архиблог», сотрудника архитектурного бюро «СПИЧ». Для лекции Анна отобрала десять зданий, чтобы на примерах показать – сегодня в России строятся здания самого разного художественного и технического уровня воплощения и масштаба.
Олег Егорычев и Светлана Головина
Светлана Головина, первый проректор СПбГАСУ, поблагодарила лекторов и организаторов Дня карьеры, отметив большую работу, которая была проделана.
Олег Егорычев, директор программ по развитию взаимодействия с образовательными и научными организациями «Нанософт», выразил уверенность, что у студентов СПбГАСУ будет великолепный профессиональный путь, ведь они выбрали востребованную отрасль и получают самое лучшее образование по этому направлению.
Марина Малютина, начальник управления студенческого предпринимательства и карьеры СПбГАСУ, рассказала о работе возглавляемого ею подразделения, созданного в январе этого года. В фокусе внимания управления находится не только трудоустройство, но и практики, стажировки, дополняющие основную образовательную программу курсы. Стартовали две акселерационные программы по студенческому предпринимательству. Одна из них, «ТехноПитер», запущена совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом аэрокосмического приборостроения. Вторая, под названием «Я в деле», реализуется вместе с благотворительным фондом поддержки образовательных программ «Капитаны». Анонсы профориентационных мероприятий, открытых лекций, мастер-классов публикуются в Телеграм-канале @CAREER_GASU, а в каб. 233-Г университета можно получить индивидуальную карьерную консультацию.
В рамках Дня карьеры состоялся конкурс на отработку навыков работы в платформе nanoCAD. Эта отечественная САПР-платформа является флагманским продуктом компании «Нанософт». Конкурсанты протестировали базовые навыки, выполнили практическое задание и прошли квест по поиску информации на стендах работодателей. В ожидании подведения итогов конкурса аудиторию развлекали стендап-комики – Семён Васильев, ведущий Comedy Radio, и Сергей Пономаренко, участник проекта «Открытый микрофон» на ТНТ. Завершился День карьеры вручением призов и подарков победителям конкурса. Ими стали студенты:
- Виктор Гуреев (1 место);
- Карина Воронина (2 место);
- Нина Гагулина (3 место);
- Алина Кизченко (4 место);
- Артём Дергачёв (5 место);
- Павел Колонтаевский (6 место);
- Злата Золотых (7 место);
- Диана Ершова (8 место);
- Дарья Тарамова (9 место);
- Полина Дьякова (10 место).
Организаторы Дня карьеры подчёркивают – подобные мероприятия помогают найти работу не только будущим архитекторам и строителям, но и юристам, экономистам, менеджерам.
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