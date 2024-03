Source: MIL-OSI Russian Language News

Денис Мантуров провёл заседание Госкомиссии по антиконтрафакту

Заседание Государственной комиссии

по противодействию незаконному обороту промышленной продукции прошло под председательством Заместителя Председателя Правительства – Министра промышленности и торговли Дениса Мантурова. В мероприятии приняли участие представители федеральных органов исполнительной власти, а также субъектов России и бизнес-сообщества.

Правоохранительные и контрольные органы продолжают фиксировать достаточно большое число случаев контрафакта и фальсификата рыбных консервов. По оценкам научно-исследовательского института Минфина, незаконный оборот рыбных консервов превышает 12% рынка, а по данным Союза осетроводов, доля контрафакта в консервах, например, чёрной икры достигает 40%.

«Системное решение проблемы здесь – это маркировка рыбной продукции, что позволит соответствующим органам обеспечить наиболее полный контроль и надзор за этим рынком. При этом за счёт сверок объёмов сырья и готовой продукции будут исключены возможности подмены и других злоупотреблений. Отмечу, что мы уже начали работу в этом направлении.

С 1 апреля стартует обязательная маркировка икры осетровых и лососевых рыб. В августе заканчивается эксперимент по маркировке консервов, включая рыбные, и с 1 сентября мы введём эти требования в обязательном режиме. Помимо маркировки коллеги предлагают ряд других решений», – отметил Денис Мантуров.

Участники заседания предложили усилить контроль в сфере противодействия незаконному обороту рыбных консервов путём расширения действующего перечня индикаторов риска нарушения обязательных требований по разным видам контроля. Кроме того, участники заседания предложили обратить внимание на необходимость устранения правовых пробелов в области проверки достоверности информации, нанесённой на этикетку рыбной продукции, о её составе – соответствии сведений о виде рыбной продукции. Ещё одним решением в части рыбной продукции, которое позволит повысить безопасность для конечного потребителя, станет реализация автоматизированной блокировки оборота товаров и информирования участников оборота товаров, если Россельхознадзором будут выявлены нарушения в сфере безопасности или качества производства этой продукции.

Вторым вопросом на заседании госкомиссии стало противодействие обороту незаконного автомобильного топлива.

«Этому направлению уделяется особое внимание, в том числе на уровне главы государства и Председателя Правительства. Мы ужесточили контрольные мероприятия, и по итогам проверок АЗС Росстандартом доля фальсифицированного топлива на рынке снизилась с 20% в 2015 году до 4% в 2023 году», – подчеркнул Денис Мантуров.

Тем не менее в последние два года выявляются случаи продажи автомобильного топлива в не предназначенных для этого местах через передвижные АЗС: такая торговля сопровождается, как правило, целым комплексом нарушений действующих регламентов, требований и правил перевозки опасных грузов. Как отметил Денис Мантуров, на сегодняшний день отдельных правил реализации топлива вне стационарных АЗС не существует, при этом такой формат торговли высоко востребован на отдалённых и труднодоступных территориях.

Участники госкомиссии отметили, что для обеспечения безопасности отпуска топлива потребителям в таком формате необходимо внести изменения в нормативные правовые акты, связанные с регулированием деятельности по реализации автомобильного топлива через передвижные и контейнерные АЗС, включая определение специальных мест для отпуска топлива, переоборудование транспортных средств и другие меры. После установления госрегулирования такой деятельности заинтересованными органами власти будет рассмотрен вопрос усиления контроля в указанной сфере.

