Два студента НГУ стали стипендиатами программы Альфа-Шанс

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – Альфа-Шанс — стипендиальная программа Альфа-Банка по поддержке талантливой молодёжи. Эксперты ежегодно отбирают лучших студентов, которые получают гранты от Альфа-Банка. В этом году в жюри было 2 музыканта — Василий Вакуленко (Баста) и Иманбек.

В рамках конкурса студенты рассказывают о своих выдающихся достижениях и увлечениях. Победители получают по 300 тысяч рублей и возможность стажировок и обучения. Программа помогает им осуществить мечты и добиться первых успехов в карьере.

Лауреатов конкурса выбирают эксперты из Альфа-Банка, крупнейших университетов и ведущих компаний. В этом году жюри рассмотрело более 2000 заявок из 100 вузов и 50 городов России. Среди участников – программисты, математики, экономисты, юристы, биологи, психологи, физики, музыканты.

Студент 3 курса Института медицины и психологии НГУ направления «Лечебное дело» Ярослав Смирнов рассказал, как решил принять участие в Альфа-Шансе:

— Я занимаюсь разработкой, которая позволит использовать существующие левожелудочковые вспомогательные устройства у пациентов детского возраста. Стипендия Альфа-Шанс существенно облегчит эту задачу. Я подал заявку на сайте организатора, прикрепил необходимые документы: мотивационное письмо, визитку, справки и награды. Затем оставалось только ждать. Я очень рад победе, ведь это значит, что моя разработка действительно значима и может принести пользу!

Студентка 3 курса Гуманитарного института НГУ направления «Лингвистика» Таисия Шустова также стала стипендиатом программы:

— В начале года я попала на лекцию про стипендиальные программы от Центра развития карьеры НГУ. Нам очень подробно и интересно рассказали про каждую из программ, и я в тот же вечер стала думать над мотивационным письмом. Для участия в конкурсе я подготовила видеовизитку, к которой тщательно готовилась. Последние 5-6 лет (старшие курсы колледжа и 1-3 курсы университета) я учусь на нескольких образовательных программах, прохожу курсы повышения квалификации, принимаю участие в различных проектах, занимаюсь спортом (фехтованием) и саморазвитием. Я очень люблю свою будущую профессию переводчика и прилагаю большие усилия для достижения профессиональных высот. Очень рада, что мои заслуги были оценены по достоинству. Мне до сих пор кажется, что я нахожусь во сне!

