В Политехе завершилась Национальная технологическая олимпиада по направлению «Передовые производственные технологии»

15 марта в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого состоялась торжественная церемония закрытия финальных соревнований и награждения победителей школьного трека Национально-технологической олимпиады (НТО) по направлению «Передовые производственные технологии». Инженерные состязания школьников проходили на протяжении нескольких дней . В них участвовали 35 финалистов из 14 регионов России и стран ближнего зарубежья.

Политех традиционно выступает вузом-партнёром олимпиады. Передовая инженерная школа СПбПУ «Цифровой инжиниринг» курирует школьный трек по направлению «Передовые производственные технологии». Профиль посвящён программным и аппаратным технологиям, которые используются при создании робототехнических систем, в том числе устройств автономного транспорта. Во время финальных соревнований, как и на протяжении всего сезона, работу школьников курировали и оценивали сотрудники Лаборатории «Промышленные системы потоковой обработки данных» ПИШ СПбПУ под научным руководством заведующей лабораторией, доцента ВШКТиИС ИКНК Марины Болсуновской.

На церемонии закрытия участников НТО приветствовал проректор по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов. Он поздравил ребят с успешным завершением соревнований и высокими результатами.

Мы уже сейчас считаем вас лучшими. И кому-то из вас предстоит подтвердить это уже будучи студентом университета. Мы ждём каждого из вас в Политехе. Очень надеюсь, что за эти дни вы смогли познакомиться с тем, что мы делаем, с нашими разработками. В частности, Передовая инженерная школа, курирующая направление “Передовые производственные технологии”, работает на перспективу, развивает решения и технологии, которые будут востребованы через несколько лет. Уверен, вы также сможете сделать правильный выбор дальнейшего профессионального пути , — сказал Дмитрий Тихонов.

В предметном туре финала участники решали задачи по информатике и физике. В инженерном туре каждая из десяти команд-финалистов разработала модель автономного робота-манипулятора с интеллектуальной системой управления. Устройство должно было распознавать объект без использования нейронных сетей по заданным параметрам (цвет/фигура), удерживать объект в поле зрения при его перемещении и следовать за ним в трёх плоскостях. Для работы школьники получили набор компонентов, достаточный для сборки робота-манипулятора. Они были свободны в выборе деталей и могли печатать свои на 3D-принтере.

В каждый коллектив вошли по 3-4 финалиста, которые примерили на себя роли схемотехника, конструктора и программиста-алгоритмиста. Схемотехник решал задачи по построению электрических схем и программированию контроллеров типа Arduino, конструктор проектировал устройство, готовил некоторые детали к печати на 3D-принтере и собирал аппаратную часть. Программист-алгоритмист отвечал за разработку программного обеспечения. Участники вместе проводили тестирование и отладку готовой модели. Один из членов команды по совместительству выполнял роль капитана — руководил разработкой в целом и был ответственным за презентацию и защиту проекта. При создании чертежей школьники могли использовать систему трёхмерного моделирования «Компас-3D», которую предоставила компания «АСКОН» специально для проведения финала.

В этом году мы приняли ещё больше талантливых детей, хотя количество команд осталось прежним. Ребята с воодушевлением работали над проектом, а напряжённость сохранялась до последнего дня. Было много позитива, сосредоточенной работы и, конечно же, прекрасных результатов. Команда победителей с самого начала вырвалась вперёд и показала боевой характер! Одними из первых они разработали реализацию для финального этапа и провели испытания. Их робот достаточно технологичен, обладает хорошо реализованной системой управления, отличается точностью и быстротой движений, что в совокупности позволило его создателям занять первое место , — отметил научный сотрудник Лаборатории ПСПОД ПИШ СПбПУ, главный методист профиля «Передовые производственные технологии» НТО Георгий Васильянов.

В финале победила команда «Мальки» — девятиклассники из Новосибирска Гусейн Бабаев, Игорь Лазько, Максим Паровишник и Кирилл Тихонов. Их робот-манипулятор набрал рекордные сто баллов. Дипломы победителям вручил проректор по цифровой трансформации, руководитель ПИШ СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексей Боровков.

Чтобы стать лучшими, нужно обучаться у лучших, работать с лучшими, становиться командой и побеждать. Поздравляю с победой и желаю вам новых выдающихся успехов , — обратился к школьникам Алексей Иванович.

Призёрами профиля «Передовые производственные технологии» НТО в индивидуальном зачёте стали Даниил Гвоздев (Москва), Илья Никифоров (Астрахань), Александр Ковыршин (Иркутск), Александр Смирнов (Санкт-Петербург) и Михаил Наумов (Колпино). Дипломы участникам вручила руководитель образовательной программы «АСКОН» Ольга Чернядьева.

Победителями в индивидуальном зачёте по сумме баллов предметного тура и результата команды в инженерном туре признаны Александр Кравченко из Московской области и Иван Сакаев из Санкт-Петербурга. Ребята стали настоящим открытием для организаторов: Александр и Иван учатся только в 7 классе. В решении задач предметного тура для 8–9 классов они превзошли своих старших коллег, а их команде «Антибаги» до победы не хватило всего нескольких баллов. По правилам НТО в соревнованиях трека для 8–11 классов могут участвовать участники 7 и младших классов, если они готовы выполнять задания для старшего уровня.

Самое ценное в олимпиаде — это новые идеи, озарения, и знания, которые я получил, выполняя задания. Поскольку я участвовал в НТО Junior три года подряд, планы на будущее у меня примерно те же, что и раньше, — продолжать участвовать. Старший трек оказался намного интереснее, потому что он длиннее и сложнее. Возможно, в следующем году схожу не только на один финал, но и на другие треки. В этом году я прошёл во второй тур по двум направлениям, но решил сосредоточиться на одном , — рассказал Александр Кравченко.

Впервые Александр участвовал в НТО Junior в 2020 году, когда учился в 4 классе. Его команда заняла 2 место в компетенции «Технологии и среда обитания». В 2021 году он стал призёром в компетенции «Технологии и космос», а в 2022 победил в компетенции «Технологии и роботы-исследователи». В апреле 2022 в качестве призёра НТО Junior его пригласили на Наблюдательный совет платформы «Россия — страна возможностей», где Александр предложил Президенту России Владимиру Путину запустить конкурс для разработчиков компьютерных игр. С этого момента началась история всероссийского конкурса «Начни игру», который проводится второй год подряд. Иван Сакаев победил в НТО Junior в 2023 году также в компетенции «Технологии и роботы-исследователи». Его команда, состоявшая всего из двух участников, набрала в очном финале максимум баллов по всей стране. Дипломы победителям вручила заведующий лабораторией ПСПОД ПИШ СПбПУ Марина Болсуновская.

Участники, которые не вошли в число победителей или призёров, тем не менее показали обширные знания за пределами школьной программы, огромную работоспособность, волю к победе и искреннюю мотивацию к изучению и использованию передовых производственных технологий. Они смогут соревноваться в следующем сезоне, который стартует уже осенью. Финалистов 2024 года пригласили участвовать во II этапе НТО 2024–2025 учебного года. Победители и призёры текущего сезона смогут выступить сразу в финале олимпиады в следующем году. Кстати, тройка лидеров этого и большинства других направлений НТО может получить 100 баллов ЕГЭ по профильному предмету или поступить в ведущие инженерные вузы страны без экзаменов.

Национальная технологическая олимпиада — командные инженерные соревнования для школьников 5−11 классов и студентов вузов и колледжей по широкому спектру технологических направлений. НТО проводится при координации Министерства науки и высшего образования Российской Федерации совместно с АНО «Россия — страна возможностей» и при поддержке Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых», Агентства стратегических инициатив и АНО «Платформа НТИ». Проектный офис олимпиады развернут на базе НИУ ВШЭ при методическом сопровождении Ассоциации участников технологических кружков (Кружковое движение НТИ).

Помощь в проведении итоговых соревнований оказал Центр по работе с абитуриентами СПбПУ. Финальные соревнования поддержала компания «АСКОН» — российский разработчик инженерного программного обеспечения.

