Вышка в интересах России: ключевые приоритеты развития университета

19 марта на Международной выставке-форуме «Россия» прошла Конференция работников и обучающихся НИУ ВШЭ, в которой приняли участие 727 делегатов. Состоялось голосование за 87 кандидатов в избираемую часть Ученого совета НИУ ВШЭ, по итогам которого все они набрали необходимое число голосов. Участники конференции собрались в 75-м павильоне ВДНХ, где представлены достижения каждого российского региона. Выбор площадки не случаен: НИУ ВШЭ — динамично развивающий образовательный, научный и экспертно-аналитический вуз России. Мероприятие проходило в большом зале, который в последнее время фактически стал главной площадкой для обсуждения значимых инициатив развития страны. Приветствия участникам конференции направили вице-премьер Правительства России Дмитрий Чернышенко и первый заместитель руководителя Администрации Президента России, председатель Наблюдательного совета НИУ ВШЭ Сергей Кириенко. Никита Анисимов в своем выступлении рассказал, как изменилась Вышка за пять лет, и подсветил основные направления ее дальнейшего развития. Он акцентировал внимание на том, что НИУ ВШЭ — большой и многопрофильный университет. Здесь учатся более 55 тысяч студентов, но есть еще и учащиеся лицеев в Москве и Перми, слушатели программ ДПО. В команду Вышки входят и ее выпускники, которые на практике применяют полученные знания и внедряют разработанные в университете технологии. Они не только тепло говорят о своей альма-матер, но и становятся инициаторами, участниками совместных проектов. Никита Анисимов упомянул Эдуарда Соснина — мэра Перми, Владимира Кириенко — гендиректора VK, Анну Степанову — заместителя вице-президента по образовательным проектам VK, Максима Орешкина — помощника президента России. Говоря о развитии науки в НИУ ВШЭ, ректор отметил колоссальный рост НИОКР, подчеркнув, что более половины внешних доходов — это деньги, заработанные на открытом рынке. Он привел примеры успешного трансфера технологий, разработанных в университете, — систему сертификационного тестирования «Лингвотест», созданную в партнерстве с Росаккредагентством и ГК «Просвещение», и платформу предиктивной маркетинговой аналитики для индустрии гостеприимства Data.Forecast.

Важно, что ВШЭ остается открытой миру и продолжает сотрудничество с зарубежными учеными, вузами и научными центрами. В 2022 году Вышка стала единственным крупным российским университетом, у которого не сократилось число статей, индексируемых в международных базах, а в 2023 году оно даже увеличилось. При этом 41% докладов России на конференциях А* — топовых конференциях в компьютерных науках — принадлежит НИУ ВШЭ. По мнению Никиты Анисимова, важность развития и диверсификации международной научной кооперации сохраняется. Участвовать в совместных исследованиях Вышка приглашает коллег со всего мира. «Я как ректор готов подписывать соглашение с партнерской организацией из любой страны, если оно будет в интересах университета и России», — подчеркнул Никита Анисимов. Что особенно важно, Вышка «пропитана идеей развития России», работа каждого члена коллектива соотнесена с национальными приоритетами. Университет является ведущим экспертно-аналитическим центром, на базе его коллективов создаются рабочие группы по аналитическому сопровождению заседаний Госсоветов, начатые здесь проекты нередко становятся общероссийскими. Особое внимание Никита Анисимов уделил инфраструктуре НИУ ВШЭ. Ее основу составляют исторические здания, в которых в предыдущие столетия жили, учились или работали известные люди: Дмитрий Карбышев, Исаак Левитан, Владимир Гиляровский и многие другие. За 10 лет в их капитальный ремонт были вложены существенные ресурсы, и инвестиции не прекращаются, ведь современная инфраструктура — важная составляющая университета мирового уровня. Например, в ближайшее время будет открыт физкультурно-оздоровительный комплекс НИУ ВШЭ на юге Москвы, начнутся занятия в отремонтированном комплексе в Малом Гнездниковском переулке. В Санкт-Петербурге идут работы над новым учебно-лабораторным корпусом и общежитием, а в Нижнем Новгороде — над учебно-лабораторным корпусом на Большой Печерской. «Не забывайте, что Вышка — технологический, социальный и глобальный университет, лучший университет страны, открытый всему миру», — заключил ректор НИУ ВШЭ. На конференции выступили преподаватели и научные сотрудники Вышки.

Руководитель департамента математики факультета экономических наук Фуад Алескеров развил тезис о том, что сохраняются контакты с коллегами из разных стран. «Они расположены к нам, готовы к совместной работе, приглашают нас на семинары и конференции. В октябре прошлого года я читал лекции преподавателям и аспирантам в Париже. Расширяются контакты со странами БРИКС. Вышку знают и любят во всем мире», — отметил он.

Профессор факультета социально-экономических и компьютерных наук НИУ ВШЭ в Перми Мария Молодчик привела примеры эффективного сотрудничества коллег из разных кампусов университета. «Мы взаимодействуем и тем самым дополняем компетенции друг друга», — подчеркнула она. «За эти пять лет Вышка обеспечила серьезное ускорение темпов роста. Мы приросли практически по всем позициям, и это доказательство огромной устойчивости и нашего коллектива, и российского научно-образовательного сообщества, и интеллектуальной мощи России, частью которой мы являемся», — сказал научный руководитель НИУ ВШЭ Ярослав Кузьминов.

По его оценке, «мы все это время работали не на статьи, а чтобы дать правительству, производству, городам конкретные прикладные решения, которые позволяют улучшать жизнь людей и повышать производительность». Такие решения востребованы во всех отраслях экономики и сферах общественной жизни, и над ними работают все подразделения университета. Декан Санкт-Петербургской школы гуманитарных наук и искусств Адриан Селин акцентировал внимание на необходимости сохранения и развития в Вышке экспертизы не только в области искусственного интеллекта, но и в социально-гуманитарной сфере. Он выступил с предложением об открытии новых аспирантских школ по гуманитарным наукам. Директор Исполнительного офиса Студсовета НИУ ВШЭ Антон Каспаров отметил, что около ста делегатов конференции представляют студенчество. «Сам факт, что я выступаю перед вами, свидетельствует о включении студентов в повестку университета, его развитие и принятие важных решений», — отметил он. В качестве примера вовлеченности студентов он привел опыт Ситуационного центра, созданного в феврале 2022 года на базе Студсовета, подчеркнув, что в дальнейшем такие центры появились и в других вузах.

Замдекана факультета менеджмента НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Михаил Назаров сообщил о запросе своих студентов на более активное использование цифровых технологий в преподавании межкампусных дисциплин. Директор Центра научной интеграции НИУ ВШЭ Юлия Фалькович предложила развивать в университете площадки, где ученые, преподаватели, администраторы и студенты могли бы встречаться, общаться и повышать эффективность совместной работы. После выступлений состоялось голосование за новых членов Ученого совета НИУ ВШЭ. Для избрания каждому кандидату надо было набрать не менее 365 голосов делегатов конференции.

Счетную комиссию возглавил вице-президент НИУ ВШЭ Лев Якобсон, и через два часа он объявил результаты голосования. В избираемую часть Ученого совета вошли все 87 человек. Завершая конференцию, Никита Анисимов поблагодарил предыдущий состав Ученого совета, поздравил его новых членов с избранием и пригласил их на первое заседание.

