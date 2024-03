Выпускник НГУ выступил с докладом о русскоязычных иммигрантах в Корее на Международном форуме в Москве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Выпускник Гуманитарного института НГУ, сотрудник Университета Сунчхонхян О Донгон выступил с докладом о русскоязычных иммигрантах в волости Синчхан (Республика Корея) на I Международном форуме «Языки и культуры Восточной Азии в образовательном пространстве», который проходил в Москве 16 марта. В своем выступлении он рассказал об особенностях межкультурного и межъязыкового взаимодействия граждан Республики Корея и постсоветских стран на примере волости Синчхан города Асан. Он стал единственным докладчиком из этого государства среди 700 участников форума из 9 стран.

О Донгон — гражданин Республики Корея, выпускник кафедры русского языка Пусанского университета иностранных языков, специалист по координации работы с иностранными студентами группы поддержки глобального образования Управления международного образования и сотрудничества Университета Сунчхонхян в волости Синчхан города Асан провинции Чхунчхон-Намдо. В 2014-2015 годах стажировался на Гуманитарном факультете Новосибирского государственного университета под научным руководством доцента кафедры археологии и этнографии Гуманитарного института Сергея Алкина.

В своем докладе О Донгон проанализировал текущую ситуацию с русскоязычными иммигрантами в г. Асан волости Синчхан, рассказал о мерах поддержки, способствующих их адаптации, взаимодействию с местными жителями и преодолению культурных и языковых барьеров. Он подробно осветил деятельность муниципальных учреждений, неправительственных организаций, учебных заведений, Совета учреждений и организаций по делам иностранцев волости Синчхан — «Синчхан без границ». О Донгон пояснил, что в волости Синчхан города Асан проживает наибольшее количество иностранцев среди 208 уездных городов, волостей и кварталов в провинции Чхунчхон-Намдо. По состоянию на конец февраля 2024 года количество иностранных жителей в Синчхане составляло 9 364 человека или 32 % от общей численности населения волости в 29 245 человек. Большинство иностранных жителей является русскоязычными, прибывшими из постсоветского пространства, в том числе из стран Центральной Азии.

В декабре прошлого года О Донгон получил почетную грамоту от мэра города Асан за помощь русскоязычным иммигрантам, проживающим в волости Синчхан города Асан, а также за вклад в единство между корейскими и русскоговорящими жителями.

— Я хорошо помню период своего обучения в Новосибирском государственном университете. Тогда я принял участие в МНСК-2015 как единственный участник из корейского вуза и прочитал доклад на тему «Путевые заметки по Корее Н. Г. Гарина-Михайловского». Надеюсь, что связь с НГУ у меня не прервется, и сотрудничество с этим вузом продолжится в дальнейшем. Буду рад возможности принять участие в научной конференции, проводимой в Новосибирском государственном университете, и представить свой доклад на русском языке с новой темой по корееведению, — сказал О Дангон.

