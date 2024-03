Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Рейтинговое агентство RAEX проводит онлайн-опрос для составления рейтинга ста лучших вузов России. Принять в нём участие и повлиять на места вузов могут студенты, выпускники, преподаватели, научные работники, представители компаний-партнёров.

Для оценки учебного заведения нужно сначала выбрать категорию, в которой вы будете отвечать на вопросы. Если ваша деятельность преимущественно связана с преподаванием, выберите раздел «Представитель академического сообщества». Если вы занимаетесь научными исследованиями, голосуйте в разделе «Представитель науки». Если вы представляете компанию-партнёра университета, переходите в раздел «Работодатель». Студенты и выпускники участвуют в опросе в соответствующей категории.

Проголосовать можно до 22 марта 2024 года.

Данные опроса помогут составить ежегодный рейтинг 100 лучших вузов России, а также предметные рейтинги. Итоговый результат будет представлен на XII ежегодном форуме ведущих вузов «Будущее высшей школы» 19 июня 2024 года.

Голосуйте здесь .

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI