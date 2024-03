Source: MIL-OSI Russian Language News

Обсуждались итоги исполнения программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в прошедшем году и планы на предстоящий период. В частности, председатель ФФОМС доложил Председателю Правительства о программе диспансеризации, оказании медицинской помощи ветеранам боевых действий, а также о работе фонда на новых территориях.

Из стенограммы:

М.Мишустин: Добрый день, уважаемый Илья Валерьевич!

Встреча Михаила Мишустина с председателем Федерального фонда обязательного медицинского страхования Ильёй Баланиным

Президент неоднократно подчёркивал, что эффективная система здравоохранения играет важнейшую роль в сбережении народонаселения России. Это одна из национальных целей развития, которые перед нами поставил глава государства.

За счёт Федерального фонда обязательного медицинского страхования предоставляется практически весь объём бесплатных медицинских услуг, которые гарантируются государством нашим людям.

Бюджет Фонда обязательного медицинского страхования на текущий год – свыше 4 трлн рублей, примерно на 20% больше, чем в прошлом году. При планировании бюджета мы существенно расширили виды помощи. Это, в частности, вопросы, связанные с диспансеризацией, с реабилитацией.

Особенно нужно уделить внимание участникам специальной военной операции, которые в этом нуждаются. Здесь мы отработали все поручения Президента и вы занимались этим активно. Что касается вообще заботы о пациентах, пожилых пациентах с тяжёлыми, хроническими заболеваниями, то это одно из самых важных направлений работы в том числе и фонда. Средства на все эти цели выделены.

Расскажите о результатах работы фонда в 2023 году. И какие есть направления работы текущего года?

И.Баланин : Уважаемый Михаил Владимирович!

Хотел бы вначале кратко доложить об итогах исполнения принятой Правительством программы государственных гарантий на 2023 год.

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования Илья Баланин

Утверждённые объёмы медицинской помощи выполнены и полностью оплачены. В соответствии с принятыми Вами решениями значительно увеличены объёмы профилактических медицинских осмотров. Более 82 миллионов человек прошли профилактические осмотры в 2023 году, это на 23 миллиона больше, чем в 2022 году.

Впервые были установлены нормативы по диспансерному наблюдению, по медицинской реабилитации, в дневном стационаре, на дому. Естественно, это позволило сделать медицинскую помощь доступнее для наших граждан, особенно проведение медицинской реабилитации на дому. Полтора миллиона человек воспользовались данным видом помощи в 2023 году.

Также хочу отметить, что в рамках поручения Президента Владимира Владимировича Путина по борьбе с сахарным диабетом были установлены критерии по организации школ сахарного диабета – 288 тысяч человек прошли такое обучение.

В рамках поручения Президента Правительство приняло решение и были установлены дополнительные социальные выплаты для медицинских работников – 989 тысяч медицинских работников в прошлом году получили такие выплаты. Из бюджета фонда на данные цели было направлено 73,7 млрд рублей.

Вы уже сказали, что бюджет фонда растёт, и он полностью обеспечивает принятую Правительством программу госгарантий на 2024 год. Хочу особо отметить, что у нас значительно возрастает субвенция на реализацию территориальных программ. Она превысит в текущем году 3 трлн, это самый значительный прирост – 373 млрд – за последние пять лет.

При этом мы внесли изменения в методику, ввели коэффициент доступности, учли особенности отдельных регионов, удалённость от медицинских организаций. И в рамках этого коэффициента дополнительно 25 субъектов получат 22 млрд, в первую очередь как раз на оказание медицинской помощи в труднодоступных и удалённых населённых пунктах.

Выравниваем за счёт ассигнований бюджета нормативы финансирования городских и сельских поликлиник. Безусловно, это положительно скажется на сельской медицине.

Должен сказать, что программа государственных гарантий 2024 года, которую утвердило Правительство, включает все направления программы 2023 года плюс ряд изменений, которые были приняты Правительством.

Безусловный приоритет – профилактические мероприятия. Более 100 миллионов человек пройдут их в текущем году. За первые полтора месяца уже 10,5 миллиона прошли диспансеризацию и профилактические осмотры.

Президентом 2024 год объявлен Годом семьи, и в программе государственных гарантий предусмотрена диспансеризация для оценки репродуктивного здоровья. Около 6 миллионов человек смогут пройти в текущем году такие обследования.

Важно отметить, что в программе предусмотрен внеочередной порядок оказания медицинской помощи ветеранам боевых действий. Также у них есть возможность получить консультацию психолога для комплексной оценки состояния своего здоровья. Консультацию психолога могут получить и лица, состоящие под диспансерным наблюдением, а также женщины в период беременности и послеродовой период.

Впервые в программе государственных гарантий предусмотрено проведение маммографических исследований с использованием искусственного интеллекта в качестве второго мнения. Это, безусловно, должно снизить нагрузку на врачей и повысить качество исследований. За январь уже 65 тыс. таких маммографических исследований проведено.

Фонд в соответствии с поручением Правительства осуществляет контроль за финансовым состоянием системы здравоохранения, отдельных медицинских организаций, за структурой их расходов. Также территориальные фонды в соответствии с поручением ежеквартально мониторят уровень оплаты труда медицинских работников в разрезе отдельных специальностей. И эта информация направляется как в Министерство здравоохранения, так и территориальным органам власти в регионы для принятия в случае отклонений необходимых управленческих решений.

М.Мишустин: Очень важно выполнить все мероприятия по развитию здравоохранения, которые были поручены главой государства. Здоровье – это самое важное для всех людей. И расширение медицинской помощи, качество её оказания, конечно, являются для нас приоритетами.

3,5 миллиона жителей новых регионов – Луганской и Донецкой республик, Запорожской и Херсонской областей – уже оформили полис обязательного медицинского страхования. Это сопоставимо с очень крупными субъектами Российской Федерации. И конечно, надо организовать работу, связанную с оказанием медицинской помощи, точно так же, как это делается в субъектах Российской Федерации, – на высоком уровне, по российским стандартам.

Расскажите, какую работу ведомство ведёт на новых территориях. Как там обстоят дела?

И.Баланин: Уважаемый Михаил Владимирович, территориальные фонды новых субъектов Российской Федерации, как Вы уже сказали, выполнили поставленную задачу по обязательному медицинскому страхованию проживающих там граждан.

С 1 июля 2023 года федеральный фонд стал финансировать оказание высокотехнологичной и специализированной медицинской помощи двумя федеральными медицинскими организациями в новых субъектах. Это Донецкий медицинский государственный университет и Институт хирургии имени Гусака.

С 1 января этого года в соответствии с федеральным законом помощь, оказываемая застрахованным гражданам в новых субъектах, оплачивается за счёт бюджета Фонда обязательного медицинского страхования. Необходимые средства у нас предусмотрены. За январь и февраль финансирование уже проведено. В частности, за счёт финансирования со стороны федерального фонда выплачена в установленные сроки зарплата медицинским работникам данных организаций.

