Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С 11 по 14 марта в Политехническом университете прошла всероссийская онлайн-школа медиаволонтёров MediaVOL для участников со всех уголков России. Организаторы — Добро.Центр «Гармония» СПбПУ при поддержке Ассоциации волонтёрских центров, президентской платформы «Россия — страна возможностей» и комитета по молодёжной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга.

Проект MediaVOL реализован в рамках премии «Лучший молодёжный проект Санкт-Петербурга». Его миссия — разрушить стереотип о том, что добрые дела должны быть тихими. Чем больше волонтёры делятся историями о добровольчестве и благотворительности, тем больше людей узнают о возможностях помогать.

В 2021 году Политехнический университет впервые в России организовал образовательные программы по медиаволонтёрству. В этом году онлайн-школа медиаволонтёров прошла уже в третий раз, объединив 1369 участников из 87 регионов России.

В рамках технологии «Обучение служением» студенты СПбПУ провели онлайн-интенсив, на котором выступили 11 экспертов из ведущих организаций в сфере добровольчества и медиа. В направлении «Сообщество» ребята узнали основы комьюнити-менеджмента, инструменты коммуникации для создания и укрепления сообществ, научились говорить о сложном, вдохновляя людей. В треке «Контент» участникам рассказали, как удерживать внимание молодёжи и работать с видеоконтентом. Трек «Ресурс» был посвящён различным нейросетям для работы над социальными проектами, способам коммуникации между бизнесом и общественными организациями, возможностям финансирования инициатив. В треке «Образ» ребята познакомились с продуктовым подходом в социальной сфере, современными инструментами планирования и генерации идей, взаимодействием с журналистами и формированием бренда.

Это очень вдохновляющий проект: люди, которые занимаются добрыми делами, благодарят нас за помощь в поиске новых инструментов и подходов к работе. Я получила опыт в организации, ведь в режиме онлайн многое зависит не только от твоей команды, но и от множества технических факторов. Такая работа заставляет выходить за рамки прописанного сценария , — поделилась ведущая MediaVOL Елизавета Редько, студентка 2 курса Высшей школы лингвистики и педагогики, активный медиаволонтёр Добро.Центра «Гармония» СПбПУ.

Много внимания было уделено тому, как работать с контентом. Своими секретами поделилась с ребятами старший координатор по работе с участниками проекта «ТопБЛОГ», экспертный блогер YouTube Эвелина Корольчук.

В своих видео я очень люблю передавать эмоции, чтобы зритель вместе со мной чувствовал и понимал атмосферу, в которой я нахожусь. Одно ощущение, что я могу изменить чью-то жизнь, подарить кому-то новую цель или просто чем-то заинтересовать, заставляет двигаться дальше. Создавать, вдохновлять и вести за собой — вот в чём сила медиаволонтёрства , — рассказала Эвелина Корольчук.

Кроме этого, в рамках MediaVOL стартовал всероссийский кейс-чемпионат по медиаволонтёрству. Ребята из 50 команд решают реальные кейсы от благотворительного фонда AdVita, платформы Добро.Взаимно, общественного объединения «Чистый Алтай» и Центра развития экологических и социальных проектов «Крышечки ДоброТЫ».

Медиаволонтёрство — молодое, но важное направление добровольчества. С его помощью добрые дела играют новыми красками, становятся узнаваемыми, популярными, престижными. Чем больше новостных материалов, блогов и медиапроектов будет посвящено социально значимым тематикам, чем чаще люди будут о них думать и принимать в них участие. Идея MediaVOL проста: чтобы больше людей знало о том, что у каждого есть возможности преображать мир и самих себя. Мы благодарим за поддержку проректора по молодёжной политике и коммуникативным технологиям СПбПУ Максима Пашоликова, директора Гуманитарного института Наталью Чичерину и, конечно, нашего наставника — директора Добро.Центра Татьяну Нам , — поделился руководитель всероссийской онлайн-школы медиаволонтёров MediaVOL Максим Смирнов.

Автор фото: Анжела Плетнева

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI