Волейболистки ГУУ начали с победы

15 марта женская команда ГУУ по волейболу одержала победу в первом матче второго круга XXXVI Московских студенческих спортивных игр.

На выездной игре наши девушки оказались сильнее команды Всероссийской академии внешней торговли (ВАВТ). Итоговый счет по партиям составил 3:1 в пользу ГУУ

На текущий момент команда ГУУ занимает 6 место с 18-ю рейтинговыми баллами в турнирной таблице Первой лиги Группа В.

Во втором круге соревнований предстоит ещё 5 встреч. В случае успешных выступлений девушки имеют все шансы достигнуть топ-3 рейтинга турнирной таблицы в своей группе.

Поздравляем наших волейболисток с победой и желаем им дальнейших спортивных успехов!

