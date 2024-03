Быстро и удобно: новый электронный сервис получения стипендий для студентов Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

С осеннего семестра студенты, претендующие на получение социальной стипендии, смогут подавать документы через новый электронный микросервис «Социальная Стипендия Студента» (ССС).

Сотрудники Центра открытого образования СПбПУ под руководством директора Светланы Калмыковой, при участии начальника стипендиально-договорного отдела Татьяны Шептуновой и заместителя директора Института промышленного менеджмента, экономики и торговли по учебно-методической работе Анны Черниковой разработали алгоритм и создали программный продукт «ССС» для оптимизации процесса назначения государственной социальной стипендии.

«Альфа-тестирование сервиса в феврале этого года в ИПМЭиТ выявило дополнительные возможности для совершенствования интерфейса, — рассказала проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова. — Теперь планируем провести тестирование в других институтах. Программный продукт создавался в рамках НИОКР „Оптимизация процессов образовательной деятельности на основе разработки и использования микросервисов“. Он встроен в электронную информационно-образовательную среду университета и взаимодействует с другими электронными ресурсами, такими как личный кабинет студента и АСУ „Студент“. При разработке программы особое внимание уделялось соблюдению всех требований, предъявляемых при назначении государственной социальной стипендии».

Создание нового микросервисного продукта — один из важных этапов формирования системы приложений для сопровождения образовательной деятельности стипендиально-договорного отдела СПбПУ. Решение, предложенное авторами, поможет собирать полную и точную информацию, необходимую для принятия управленческих решений, и таким образом сделает работу подразделения Дирекции основных образовательных программ более эффективной.

Студенты смогут подать документы для назначения государственной социальной стипендии с помощью сервиса, доступного по ссылке .

