Александр Новак провёл 32-е заседание Федерального штаба по газификации

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл 32-е заседание Федерального штаба по газификации. В мероприятии приняли участие представители «Газпрома» и ООО «Газпром межрегионгаз», Минэнерго, Федеральной антимонопольной службы, Координационного центра Правительства, ФГБУ «Российское энергетическое агентство», главы Свердловской, Астраханской и Самарской областей в режиме видеоконференции, а также представители ряда других регионов.

«На середину марта уже подано более 1,6 млн заявок на догазификацию, заключено 1,19 млн договоров, подключено к газу более 534 тыс. домовладений. При этом техническая возможность подключения к газу есть почти у 1,2 млн домов, а до конца года должна появиться у 1,5 млн домовладений. В рамках исполнения поручений, данных в ходе Послания Президента Федеральному Собранию Российской Федерации, выработаны основные критерии догазификации жилых домов в садовых товариществах, региональным властям необходимо совместно с газораспределительными организациями начать работу в этом направлении», – отметил Александр Новак, открывая заседание штаба.

Минэнерго совместно с ФАС предлагают подведение сетей газоснабжения как до границ земельных участков общего пользования садовых товариществ, так и до границ садовых земельных участков, на которых расположены домовладения, без взимания средств с заявителей, при этом под догазификацию в СНТ попадут земельные участки и жилые дома, в обязательном порядке зарегистрированные и оформленные в собственность. По оценке Минэнерго, потенциал догазификации жилья в СНТ – порядка 1,5 млн домов.

Были заслушаны доклады ряда субъектов Российской Федерации. Власти Свердловской, Астраханской и Самарской областей доложили о ходе догазификации и перспективах её расширения, а также о предоставляемых мерах поддержки отдельных категорий граждан при догазификации.

Вице-премьер поручил структурам «Газпрома» активнее работать с заявками граждан на догазификацию. Минэнерго совместно с властями регионов поручено провести работу по инвентаризации СНТ, расположенных в границах населённых пунктов, газифицированных сетевым природным газом. Властям субъектов и муниципальным образованиям необходимо организовывать встречи с главами садовых товариществ, начать сбор заявок на догазификацию в целях формирования планов-графиков догазификации. Вице-премьер обратил внимание на необходимость соблюдения сроков подключения к сетевому газу.

