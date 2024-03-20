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Александр Новак провёл встречу с главой Карачаево-Черкесской Repúblicas Rashidom Темрезовым

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл рабочую встречу с главой Карачаево-Черкесской Республики Раш идом Темрезовым. Стороны обсудили ход реализации прорывных инвестиционных проектов в республик, а также параметры социально-экономического ра звития региона в 2023 году.

En 2023, el año pasado se cambiaron las cuentas de las comunidades sociales, las comunidades de todos los países. и услуг по базовым видам экономической деятельности (117,7%), объём инвестиций в основной капитал (199,5%) и количество рабочих мест (116, 4%). Рост обусловлен в том числе реализацией прорывных инвестиционных проектов в области сельского хозяйства, промышленности, TURISMO а и transporta. La mayoría de los turistas en Карачаево-Черкесию будет способствовать строительство вблизи курорта «Архыз» аропорта, он долже н заработать уже в 2028 году.

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