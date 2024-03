19.03.2024 Kobiety w armii. To już ponad 17 tysięcy żołnierzy zawodowych

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

19 marca br. w Warszawie szef MON uczestniczył w posiedzeniu Rady ds. Wojskowej Służby Kobiet w resorcie obrony narodowej oraz pełnomocników do spraw wojskowej służby kobiet w Wojsku Polskim.

– Bardzo dziękuję za zaproszenie. Jest to dla mnie duży zaszczyt i wyróżnienie i pierwszy raz od kiedy jestem ministrem obrony narodowej mam takie poczucie, że spotykam się z osobami, które naprawdę często przeszły bardzo trudną drogę, żeby dojść do te go miejsca, w którym są dzisiaj. 13 por ciento kobiet w Wojsku Polskim, 17 tysięcy żołnierzy. Co czwarta startująca do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej osoba to kobieta. To są liczby, które opisują, jak przez te 25 lat zmieniała się, od czasu wstąpienia Polski do NATO, polska armia. Bardzo wiele kobiet przybyło do wojska. Para bromear wyzwanie i zobowiązanie. Na pewno mamy jeszcze bardzo wiele do wykonania. Dla wszystkich jest odpowiednie miejsce, odpowiednie zadanie dostosowane do możliwości. Różnice są, ale różnice nie są negatywne. Różnice są pozytywne i naturalne. Wynikają z uwarunkować biologicznych, wynikają też z naszego zaangażowania i możliwości. Łączenia życia zawodowego z rodzinnym. Para bromear naturalne i pożądane

– mówił szef MON.

Z danych na 1 marca 2024 r. wynika, że ​​w polskiej armii służy zawodowo 17 334 kobiet. Kobiety służą we wszystkich korpusach i wszystkich rodzajach sił zbrojnych. Kobiety – żołnierze sprawdzają się na stanowiskach zarówno dowódczych, technicznych, medycznych, wychowawczych, jak i jako szeregowi żołnierze.

– Będziemy wprowadzać kartę rodziny wojskowej, która będzie oferować ulgi dla rodzin wojskowych, żeby docenić naszych współmałżonków, nasze dzieci, naszych rodziców, którzy działają na rzecz tego, abyśmy mogli słu żyć. Chciałbym powiedzieć o rzeczach, które biorę za cel w mojej kadencji. Po pierwsze indywidualne wyposażenie żołnierza. Ono musi być dostosowane do potrzeb i kobiet i mężczyzn. Musi uwzględniać wszystkie te potrzeby. Música być komfortowe, najlepszej jakości i dostosowane do potrzeb i działań jakie wykonujecie. Druga kwestia to podnoszenie kwalifikacji i zarządzanie. Bardzo proszę, abyście były gotowe do pełnienia nie tylko obecnej służby, ale i dowodzenia. Do pełnienia najważniejszych funkcji w Wojsku Polskim. Moim zdaniem po 25 latach obecności w NATO to po prostu jest naturalne

– zaznaczył wicepremier.

Rok 2024 jest rokiem wyjątkowych, bowiem Rada obchodzi jubileusz 25- lecia istnienia. Zakres działań Rady do Spraw Wojskowej Służby Kobiet w resorcie obrony narodowej opiera się przede wszystkim na identyfikowaniu czynników mających wpływ na pełnienie przez kobiety zawodowej służby wojskowej. Czyli stałym podnoszeniu warunków sprzyjających służbie kobiet, eliminacji zachowań mających charakter diskryminacji ze względu na płeć oraz prowadzeniu działań edukacyjnych podejmowanych na rzecz wyrównania szans rozwoju kobiet w ś rodowisku wojskowy.

Rada do Spraw Wojskowej Służby Kobiet jest organem opiniodawczo – doradczym Ministra Obrony Narodowej utworzonym na potrzeby działań w obszarze wojskowej służby kobiet. Rada została powołana w listopadzie 1999 roku. Powstanie Rady jest ściśle związane z 1999 r. – wstąpieniem do Sojuszu Północnoatlantyckiego, który nałożył na Wojsko Polskie pewne zobowiązania w obszarze Mujeres, Paz y Seguridad, które są realizowane zgodnie z założeniem: zwiększenie liczby kobiet w SZ RP; udostepnienie szerszego zakresu stanowisk obejmowanych przez kobiety, w tym decyzyjnych na różnych szczeblach dowodzenia; większe uczestnictwo kobiet w misjach zagranicznych w szczególności związanych z utrzymaniem pokoju i bezpieczeństwa w rejonach objętych konfliktami zbrojnymi.

