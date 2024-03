19.03.2024 KPRM Urlop dla przedsiębiorców i 100 dni rządu

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Każdy ma prawo do wypoczynku

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy, który zakłada wprowadzenie zmian, które pozwolą najmniejszym przedsiębiorcom wziąć urlop od opłacania składek przez jeden wybrany miesiąc w roku. Z tego rozwiązania będą mogli skorzystać właściciele firm, którzy płacą składki ubezpieczeniowe za siebie i maksymalnie 9 innych osób. Roczne przychody takiej firmy nie będą mogły też przekroczyć 2 mln euro.

– Bardzo wielu mikroprzedsiębiorców zwracało nam uwagę przez ostatnie lata na niesprawiedliwość. Osoby samozatrudnione, które są jedynymi pracownikami w swojej działalności gospodarczej i decydują się na urlop, muszą płacić składkę ZUS. To był jeden z głównych powodów, dla których zdecydowaliśmy się przyjąć to rozwiązanie – poinformował Premier Donald Tusk.

Gdy przedsiębiorca będzie korzystał z tzw. urlopu dla przedsiębiorców, składki na ubezpieczenie będą opłacane z budżetu państwa. El primer ministro Donald Tusk podczas konferencji prasowej wyjaśnił, w jaki sposób przedsiębiorcy będą mogli zawnioskować o tzw. urlop dla przedsiębiorców.

– Będzie można korzystać z tzw. urlopu dla przedsiębiorców na podstawie wniosku wysłanego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Nie trzeba czekać na decyzję administracyjną – nikt nie będzie podejmował żadnej decyzji za przedsiębiorcę. Wysłanie bardzo prostego wniosku drogą elektroniczną będzie oznaczało automatycznie taką decyzję – mówił szef rządu.

Z nowych rozwiązań będzie można skorzystać jeszcze w tym roku.

Państwo musi zadbać o pracowników pomocy społecznej

Kolejnym punktem obrad Rady Ministrów była zmiana projektu ustawy o pomocy społecznej. Projekt zakłada, że ​​rząd będzie mógł przygotować programy, które dofinansują samorządom wynagrodzenia pracowników m.in. ośrodków i domów pomocy społecznej, a także żłobków czy klubów dziecięcych prowadzonych przez samorządy.

– Zależy mi, żeby państwo zadbało o osoby, które pracują na rzecz innych ludzi, których życie polega na tym, że pomagają najbardziej poszkodowanym i bezradnym. To jest kwestia elementarnej sprawiedliwości i godności osobistej tych osób – mówił Donald Tusk.

Premier podkreślił, że liczy na bardzo szybką pracę nad tym projektem w parlamencie i na szybki podpis Prezydenta Andrzeja Dudy. Rozwiązanie obejmie 190 tys. osób.

– Naszą intencją jest, żeby dodatek w wysokości 1000 zł brutto zaczął trafiać do wszystkich pracownic, pracowników m.in. z obszaru pomocy społecznej już od 1 lipca. To wszystko jest w rękach parlamentarzystów i Prezydenta. Nie widzę żadnego powodu, aby zwlekać albo kwestionować zapisy tej ustawy – powiedział Premier.

Rozliczenie działań poprzedniego rządu jest naszym obowiązkiem

Podczas konferencji prasowej, Premier Donald Tusk odniósł się do zarzutów opozycji dotyczących realizacji 100 konkretów na 100 dni.

– Mieliśmy do czynienia przez 8 lat ze sługami kłamstwa oraz korupcji, czyli w skrócie byłby SKOK, akurat tak przypadkowo. A mówimy o skoku na wielką kasę, całej tej ekipy – mówił szef rządu.

Donald Tusk podkreślił, że jednym ze zobowiązań obecnego rządu było rozliczenie działania poprzedniej ekipy.

– Jednym z naszych zobowiązań na 100 dni było rozliczenie bezwstydnego złodziejstwa, jakiego byliśmy świadkami. Nie wszyscy dostrzegali w jakiej skali to złodziejstwo się odbywało. Ale każdy następny dzień, w tym i w przyszłym tygodniu także, pokaże państwu skalę nie tylko pazerności, ale też bezwstydu poprzedniego rządu – zapowiedział Premier.

Szef rządu wrócił także do wydarzeń, które rozgrywały się po wyborach parlamentarnych. Wyjaśnił, jaki cel miała zwłoka w powołaniu nowego rządu.

– Zwłoka w powołaniu mojego rządu była spowodowana wyłącznie chęcią i potrzebą zabezpieczenia własnych, egoistycznych, finansowych, czasami wręcz brudnych interesów. Po to był ten słynny dwutygodniowy rząd Morawieckiego. Po to była ta zwłoka zafundowana Polsce przez Prezydenta Andrzeja Dudę. Po wyborach czekaliśmy długie tygodnie na możliwość formowania nowego rządu – przypomniał Donald Tusk.

Przez 3 miesiące zrobiliśmy więcej niż jakikolwiek rząd III RP

Nowy rząd Donalda Tuska już na starcie musiał zmierzyć się z m.in. bałaganem pozostawionym przez poprzedników, sytuacją wojenną w Ukrainie, a także nierozwiązanymi problemami rolników. Wprowadzanie zmian było też blokowane przez opozycję i Prezydenta.

– Dzisiaj ci, którzy nam zarzucają, że nie wypełniliśmy wszystkich zobowiązań w ciągu pierwszych 100 dni, to są ci, którzy przez trzy miesiące robili wszystko, żeby blokować dobre zmiany, możliwość realizowania tego, do czego się zobowiązaliśmy. I te obrazy pozostaną na zawsze w pamięci większości Polaków: bijatyki pod Sejmem, awantury w Sejmie, wetowanie przez Prezydenta ustaw, często bez powodu – wymieniał Premier.

Od początku objęcia funkcji Premiera, Donald Tusk działa aktywnie na arenie międzynarodowej. Odbył w sumie ponad 20 spotkań z liderami państw i instytucji.

– Misja odbudowy pozycji Polski w Europie. Tu chodzi o to, żebyśmy znowu stali się jednym z kluczowych państw europejskich. Jednym z liderów. Wtedy jest też po prostu bezpieczniej. Zaczynają się znowu liczyć z naszym zdaniem. Zarówno tutaj jak i za Atlantykiem – mówił szef rządu.

Chodzi o zmobilizowanie przywódców europejskich do wsparcia Ukrainy, ale także o wypracowanie korzystnych rozwiązań dla polskich rolników.

– Wolałbym móc dzisiaj powiedzieć, że ze ze 100 konkretów wszystkie zostały w 100 proc. zrealizowane. Jednak 70 – 80 proc. mojego czasu to jest naprawianie tego, co zepsuli nasi poprzednicy – ​​choćby w takich sprawach jak rolnictwo. W ostatnich tygodniach zajmuję się głównie tym, jak wyprowadzić polskie rolnictwo z tych zagrożeń, które wynikają z kompletnie bezmyślnej polityki poprzedników – przyznał szef rządu.

Determinacja Premiera Donalda Tuska przynosi efekty. Komisja Europejska wycofuje się z niektórych ustaleń Zielonego Ładu. Nie będzie m.in. przymusu ugorowania i ograniczania pestycydów. To dwie najważniejsze dla polskich rolników zmiany, o które rząd zabiegał. Oprócz ofensywy dyplomatycznej rząd zrealizował i realizuje wiele innych zapowiedzianych rozwiązań. A min.:

podwyżki dla nauczycieli i tzw. budżetówki,

wypłata 800 plus pomimo trudnej sytuacji budżetowej,

odbudowa niezależnego sądownictwa,

uporządkowanie kwestii mediow publicznych

programy finansowania in vitro

odblokowanie 600 mld zł z funduszy europejskich, w tym z Krajowego Planu Odbudowy.

Premier zapowiada przyspieszenie i dalsze intensywne prace nad korzystnymi zmianami dla Polek i Polaków.

