Юрий Трутнев: Главная задача – освободить шахту «Пионер» в Амурской области от завалов и сделать всё, чтобы люди остались живыми

Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу спасательных работ на руднике «Пионер» в Амурской области

Заместитель Председателя Правительства – полномочный представитель Президента в ДФО Юрий Трутнев провёл совещание по вопросу спасательных работ на руднике «Пионер» в Амурской области.

«Идут спасательные работы. МЧС России выдвинуло туда необходимые силы и технику. На месте развёрнут штаб. Мы договорились о том, что два раза в сутки к нам – и в Министерство чрезвычайных ситуаций, и в Правительство России – будет поступать доклад о том, как ведутся работы по расчистке. В случае если выйдем на людей или если появится осложнение в ходе проведения работ, незамедлительно такие доклады будут представлены. Работы осложняются тем, что поступает вода, в результате получается такая пульпа – смесь воды с частицами грунта, которую надо откачивать. Сейчас решается вопрос о необходимости откачки пульпы. В ближайшее время специалисты МЧС дадут ответ на вопрос о необходимости переброски из Кузбасса высокопроизводительных насосов. Предварительная договорённость об этом уже имеется. Борт МЧС для переброски оборудования уже готов. Будет делаться всё возможное для спасения людей. Кроме того, в этой ситуации необходимо обращать внимание на безопасность тех, кто проводит спасательные работы, потому что ситуация непростая. Также я сегодня переговорю ещё и с собственником, потому что хотелось бы увидеть его участие в этом, он несёт прямую ответственность за то, что сейчас происходит. Но главная задача – спасти людей, а потом вся ситуация будет обязательно изучена, расследована и комиссией, и правоохранительными органами. Но сейчас как можно скорее необходимо освободить шахту от завала и принять все усилия для того, чтобы люди остались живыми», – сказал Юрий Трутнев.

Из‑за обрушения породы на руднике «Пионер», входящем в АО «Покровский рудник», в Зейском округе под завалами находятся 13 человек – сотрудники подрядной организации, которая специализируется на горнопроходческих и горнокапитальных работах. На месте работают горноспасатели МЧС России из Нерюнгри и Хабаровска, выдвинулись и спасатели из Приморского края, подготовлен резерв специалистов из Кузбасса. В Амурской области введён региональный режим ЧС.

«Ситуация сложная, там ограниченное пространство, постоянно идёт подпитка водой. Для того чтобы удалить грунт и организовать работу без риска, спасателям требуются очень серьёзные усилия. Вместе с тем группировки, сил и средств достаточно. Ситуация контролируется на самом высоком уровне. Мы на связи с губернатором Кузбасса Сергеем Евгеньевичем Цивилёвым. У Кузбасса колоссальный опыт в ликвидации таких ЧС. Они дали ряд предложений, как можно помочь горнякам. Специалисты по видеосвязи находятся в постоянном контакте. Подготовлена дополнительная группировка по поручению Министра МЧС России, в резерве стоит самолёт Ил-76 в Новокузнецке, который готов доставить специализированное дополнительное оборудование в случае необходимости, – доложил губернатор Амурской области Василий Орлов.

«На месте работают горноспасатели. Люди, находящиеся за завалом, знают, что им идут на помощь. Наши спасатели, выполняя свою задачу, будут стараться, чтобы выполнить её на максимальной скорости. Скорость продвижения в среднем составляет примерно 100–200 м за два часа. Сам по себе грунт жидкообразный местами, и есть крупногабаритные камни, которые достаточно сложно оттуда доставать. Но работы ведутся, и многое уже сделано. Мы готовы оперативно направить дополнительные силы для скорейшего обнаружения пострадавших горняков», – отметил глава МЧС Александр Куренков.

По словам министра, на месте работают 114 спасателей, задействовано 45 единиц техники. Вертолёты и самолёты в готовности для вылета, чтобы доставить насосные системы. Для оказания психологической поддержки сформирована сводная группа психологов в количестве 15 специалистов, из них 6 психологов непосредственно привлечены к работам от Главного управления МЧС России по Амурской области, 9 психологов находятся в резерве (8 психологов МЧС России и 7 психологов РСЧС).

