Финансовые новости: 19.03.2024 состоится депозитный аукцион Московского областного гарантийного фонда (2)

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso
Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –
Parámetros
Дата проведения депозитного аукциона
19.03.2024
Валюта размещения
FROTAR
Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения)
1 000 000 000,00
Срок размещения, дней
63
Дата внесения средств
20.03.2024
Дата возврата средств
22.05.2024
Минимальная процентная ставка размещения, % годовых
16.45
Условия заключения, срочный или особый
Срочный
Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения)
100 000 000,00
Максимальное количество заявок от одного Участника, шт.
1
Форма аукциона, открытая или закрытая
Открытая
Основание Договора
Генеральное соглашение
Расписание (по московскому времени)
Заявки в предварительном режиме
a las 14:30 a las 14:55
Заявки в режиме конкуренции
a las 14:55 a las 15:05
Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся
hasta las 15:20
Дополнительные условия
Выплата процентов в конце срока
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