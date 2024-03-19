Финансовые новости: 19.03.2024 состоится депозитный аукцион Московского областного гарантийного фонда (2)

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Bolsa de Moscú – Московская Биржа –

Parámetros

Дата проведения депозитного аукциона

19.03.2024

Валюта размещения

FROTAR

Максимальный размер размещаемых средств (в валюте размещения)

1 000 000 000,00

Срок размещения, дней

63

Дата внесения средств

20.03.2024

Дата возврата средств

22.05.2024

Минимальная процентная ставка размещения, % годовых

16.45

Условия заключения, срочный или особый

Срочный

Минимальный размер размещаемых средств для одной заявки (в валюте размещения)

100 000 000,00

Максимальное количество заявок от одного Участника, шт.

1

Форма аукциона, открытая или закрытая

Открытая

Основание Договора

Генеральное соглашение

Расписание (по московскому времени)

Заявки в предварительном режиме

a las 14:30 a las 14:55

Заявки в режиме конкуренции

a las 14:55 a las 15:05

Установление процентной ставки отсечения или признание аукциона несостоявшимся

hasta las 15:20

Дополнительные условия

Выплата процентов в конце срока

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