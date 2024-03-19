Финансовые новости: Стальная магистраль (19.03.2024)

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Центральный банк России – Central Bank of Russia –

Банк России 19 марта 2024 года выпускает в обращение памятную серебряную монету номиналом 3 рубля «50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали» серии «Исторические события» (каталожный № 5111-0498).

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Байкало-Амурская магистраль (БАМ) — одна из крупнейших в мире железных дорог — проходит через Восточную Сибирь и Дальний Восток. Ее протяженность — около 4300 км. Трасса идет по территории с суровыми природными условиями, через районы вечной мерзлоты и высокой сейсмичности. БАМ пересекает 7 крупных горных хребтов и 11 полноводных рек.

Серебряная монета номиналом 3 рубля (масса драгоценного металла в чистоте — 31,1 г, проба сплава — 925) имеет форму круга диаметром 39,0 мм.

С лицевой и оборотной сторон монеты по окружности имеется выступающий кант.

На лицевой стороне монеты расположено рельефное изображение Государственного герба Российской Федерации, имеются надписи: «РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ», «БАНК РОССИИ», номинал монеты «3 РУБЛЯ», дата «2024 г.», обозначение металла по Периодической системе элементов Д.И. Менделеева, проба сплава, товарный знак Санкт-Петербургского монетного двора и масса драгоценного металла в чистоте.

На оборотной стороне монеты расположены рельефные изображения вокзалов в городе Тынде (слева) и поселке Улькан (справа), электровоза, ели на скале и дома одной из серий, разработанных для поселков БАМ, а также выполненные в технике лазерного матирования стилизованные изображения развевающейся занавески, вагонов грузового состава, гор и леса; имеются рельефные надписи: внизу по окружности — «Байкало-Амурская магистраль», вверху справа в рамке в две строки — «50 ЛЕТ».

Боковая поверхность монеты рифленая.

Монета изготовлена качеством «пруф».

Тираж монеты — 3,0 тыс. штук.

Выпускаемая монета является законным средством наличного платежа на территории Российской Федерации и обязательна к приему по номиналу во все виды платежей без ограничений.

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